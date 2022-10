Šupky od zemiakov nepatria do koša, je možné ich ešte efektívne použiť v domácnosti alebo na záhrade

Zemiakové šupky možno ale použiť aj iným spôsobom v domácnosti bez ohľadu na to, či dotyční bývajú v byte alebo v rodinnom dome, tam sa budú hodiť tiež na záhrade. Aké sú netradičné možnosti použitia zemiakových šupiek?

Zemiaková voda na burinu aj na vlasy

Po varení solených zemiakov je ideálne použiť zliatu vodu na burinu, pretože sa jedná o prírodný herbicíd. Použitie je možné na chodníčky alebo do škár medzi dlaždicami či zámkovou dlažbou. Zvariť je možné aj zemiakové šupky a pridať soľ, naopak neosolená voda je výborným prostriedkom na vlasy, pretože toto tonikum pôsobí na posilnenie vlasov aj zakrytie šedín.

Na ochranu rastlín a ich posilnenie

Zemiakové šupky je možné použiť tiež ako hnojivo, pretože dodá významné živiny, na to ochráni rastliny pred chorľavením. Najľahšie je rozomlieť šupky pomocou mlynčeka na mäso a nechať ich usušiť v rúre pri 100 °C, potom sa táto drvina sype do zeminy k rastlinám alebo pridáva do substrátu pri presádzaní. Šupky sa môžu tiež vyvariť a nechať 72 hodín lúhovať, potom sa nálevom zalievajú interiérové ​​črepníkové rastliny.

Na záhrade ako pasca na škodcov

Večný boj so slimákmi alebo inými škodcami? Stačí rozložiť čerstvé šupky zo zemiakov okolo stoniek rastlín. Cez noc sa slimáci na šupky prisajú a ráno je možné ich zlikvidovať. Šupky je možné tiež pridávať na kompost na dodanie minerálov. Okrem toho fungujú zemiakové šupky ako čistič komína od sadzí. Stačí po rozhorení vhodiť šupky do ohňa, škrob, ktorý sa odparí pomôže od sadzí v komíne. Týmto spôsobom sa ušetrí nielen za kominára, predovšetkým sa však eliminuje možné riziko požiaru.