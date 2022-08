Máte krtka v záhrade? Tieto rastliny vás raz a navždy zbavia tohto problému

Zanecháva za sebou nepekne vyzerajúce kopčeky a poškodzuje trávniky. Je niečo, čo môžeme urobiť, aby nám neznepríjemňovali život? Stačí zasadiť túto jednu rastlinu.

Krtkovia sú malé cicavce s dĺžkou tela do 20 cm. Tieto zvieratá nevidia, ale majú vynikajúci sluch, čo im umožňuje registrovať vibrácie zeme. Jedia hlavne larvy hmyzu a dážďovky. Krtko je na jednej strane škodcom, ale pomáha sa nám aj zbavovať hmyzu. Napriek tomu ho v našej záhrade s radosťou nevítame. Ako sa ho zbaviť humánnym spôsobom? Je to vôbec možné? Je to dokonca jednoduchšie, než si myslíte.

Existujú rastliny, ktoré krtkov účinne odpudzujú. Tieto zvieratká majú citlivý čuch a neznášajú napríklad narcis, mätu, bazalku, bazu, okrasný cesnak či nechtík. Okrem toho môže pomôcť aj pór alebo cibuľa. Keď si tieto rastliny vysadíme do našej záhrady, nebude to príjemné miesto pre krtka.

Môžeme použiť aj zvieracie chlpy alebo ľudské vlasy. Krtkom totiž príliš nevoňajú. To isté môžeme urobiť aj so psím alebo mačacím trusom alebo skazenými rybami. Ak tieto riešenia nefungujú, môžete použiť aj zvukové pasce.