Toto sú jarné aktivity, ktoré vás dostanú do pohybu

Dlhšie dni, slnečné lúče a vyššie teploty znamenajú len jedno. Jar je oficiálne tu! Je čas vyraziť na prechádzku, zabehať si do prírody, či vydať sa na túru. Či už ste vášnivý turista, alebo s outdoorovými aktivitami ešte len začínate, práve jarné počasie má ideálne podmienky pre širokú škálu športov. Prinášame zopár tipov, ako aktívne využiť jarné dni, a nielen to - pomocou nositeľných technológií zaznamenáte váš progres a namotivujete sa k zlepšovaniu.

Turistika v horách

Jarné obdobie je ideálny čas vyraziť do lesa, či na hory. Nemusíte však hneď nasadať do auta a šoférovať do Tatier. Pokojne postačí ak si na mape nájdete najbližší kopec, či pohorie vo vašom okolí. Lokálne hory sú často prehliadanými destináciami, ktoré však ponúkajú nezabudnuteľné výhľady či zážitky. Okrem základnej výbavy ako je kompas, mapa, či dostatok tekutín, je dobré mať po ruke aj technologického pomocníka, vďaka ktorému si môžete byť istí, že sa vždy vrátite bezpečne domov. Takýmto pomocníkom sú napríklad smart hodinky Huawei Watch GT 4.

Hodinky Huawei Watch GT 4 sú vybavené pokročilým GPS systémom, čo umožňuje presné sledovanie polohy a navigáciu, čo je neoceniteľným pomocníkom pre turistov, či outdoorových nadšencov. Dvojpásmový päťsystémový GNSS s inteligentným poľom satelitnej antény zvyšuje presnosť signálov o 30 %, vďaka čomu nezídete z trasy a nestratíte sa ani v neznámej lokalite. S hodinkami Huawei Watch GT 4 na zápästí si môžete byť istí, že sa vždy vrátite po túre bezpečne domov.

Hodinky navyše podporujú aplikáciu Huawei Health (Zdravie), ktorá vašu trasu zaznamená aby ste si mohli spätne pozrieť kadiaľ ste išli, alebo si ju uložiť do budúcna. Hodinky a aplikácia sú kompatibilné so smartfónmi rôznych značiek a operačných systémov, či už je to Android alebo iOS.

Exteriérové športy a cyklistika

Vonkajšie aktivity dostávajú priestor práve v jari. Čerstvý vzduch, príjemné teploty a teplé slnečné lúče spolu tvoria ideálne podmienky na prechádzku, beh, či bicyklovanie. Nájdite si vo svojom okolí cyklistické, či bežecké chodníky a choďte von aspoň na hodinu denne. Pomôže vám to nielen rozhýbať svoje telo, ale aj myseľ. Nie nadarmo sa totiž hovorí, v zdravom tele, zdravý duch.

Aj v tomto prípade hodinky Huawei Watch GT 4 môžu ponúknuť najlepšie možné skúsenosti pre používateľov, ktorí milujú aktívny životný štýl a dobrodružstvo. Jednou z najvýraznejších vlastností Huawei Watch GT 4 je ich funkčnosť aj v drsných podmienkach. S vodeodolnosťou až do 50 metrov a a odolnosťou voči potu sú tieto hodinky ideálnym spoločníkom pre outdoorové aktivity, či už ide o beh, turistiku, cyklistiku, či plávanie. Okrem toho Huawei Watch GT 4 disponujú širokou škálou funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby uspokojili potreby každého outdoorového nadšenca.

Adrenalínové aktivity

Pre odvážlivcov ponúka jar množstvo adrenalínových aktivít, ako napríklad paragliding, zoskok padákom z lietadla, či kajakovanie po rieke. Nech už si vyberiete akúkoľvek aktivitu, môžete sa spoľahnúť, že o vaše zdravotné dáta bude postarané. Technológia Huawei TruSeen™ 5.5+ v hodinkách sleduje srdcovú frekvenciu, SpO2, spánok a stres s dokonalou presnosťou, vďaka čomu budete neustále o všetkom informovaní.

Monitor srdcového tepu navyše meria dokonca aj v chladnom prostredí. S pomocou integrovaných senzorov tak môžete sledovať svoju fyzickú aktivitu, spánok, srdcový rytmus a mnoho ďalších dôležitých parametrov zdravia. Získajte včasné pripomienky vždy, keď sa váš tep vychýli z cieľovej zóny a predídete tak predčasnému vyčerpaniu či zdravotným komplikáciám.

S výkonnou batériou poskytujú hodinky Huawei Watch GT 4 dlhú výdrž, čo zaručuje nepretržitý výkon počas celého dňa. S výdržou batérie až 14 dní v pánskej verzii hodiniek (46mm) a až 7 dní v dámskej verzii (41mm) si môžete byť istí, že vás hodinky nenechajú v štichu.

Huawei Watch GT 4 tradične prichádzajú v dvoch verziách - pánskej a dámskej, tak, aby sa dokonale prispôsobili veľkosti zápästia nostiteľa. Okrem radu užitočných funkcií sú hodinky navrhnuté s ohľadom na štýl každého používateľa. Aby si každý používateľ mohol vybrať štýl, ktorý najlepšie vyhovuje jeho preferenciám, hodinky prichádzajú až v štyroch prevedeniach v pánskej verzii, vrátane čierneho, hnedého, zeleného a oceľového remienka, a v dámskej verzii v troch štýlových prevedeniach z bielej kože, nerezovej ocele, či v milánskom štýle. Cenovka začína na 249 eurách v závislosti od modelu a prevedenia remienka.