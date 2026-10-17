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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. októbra 2026

Irán neusiluje o jadrové zbrane a je pripravený na dialóg, povedal prezident Pezeškján gruzínskemu premiérovi


Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt Iránsky jadrový program Iránsky prezident Konflikt USA - Irán

Zároveň odmietol nátlak zo strany USA v podobe „neospravedlniteľných a neľudských" sankcií. Iránsky prezident Masúd ...



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turkmenistan_summit_44398 676x451 17.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň odmietol nátlak zo strany USA v podobe „neospravedlniteľných a neľudských" sankcií.


Iránsky prezident Masúd Pezeškján v piatok vyhlásil, že Teherán neusiluje o získanie jadrových zbraní, je pripravený na dialóg a odmieta tlak zo strany USA. Uviedol to počas stretnutia s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem počas samitu OSN o biodiverzite v arménskom Jerevane.

Irán sa nesnaží získať jadrové zbrane a považujeme škodlivú propagandu proti našej krajine za klamstvá,“ uviedol Pezeškján podľa vyhlásenia svojej kancelárie.

Neľudský nátlak


Prezident zároveň kritizoval americké sankcie voči Teheránu, ktoré označil za „neospravedlniteľné a neľudské“. „Vždy sme boli pripravení na dialóg. Myslia si, že nás môžu prinútiť ku kapitulácii, ale my sa nátlaku nepodriadime,“ dodal.

Počas rokovaní s Kobachidzem vyzval na prehĺbenie spolupráce medzi Iránom a Gruzínskom. Podľa agentúry Tasnim Pezeškján navrhol vypracovanie jasného harmonogramu rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami.

Bilaterálne vzťahy a bezpečnosť v regióne


Gruzínska strana uviedla, že lídri diskutovali o bilaterálnych vzťahoch a regionálnej bezpečnosti. Kobachidze pritom zdôraznil „význam dialógu a diplomacie na dosiahnutie deeskalácie a trvalého mieru“.

Tasnim zároveň citovala gruzínskeho premiéra, podľa ktorého je proti zahraničnému zasahovaniu do vnútorných záležitostí susedných krajín. Tento výrok sa však v oficiálnom vyhlásení jeho úradu neobjavil.


Zdroj: SITA.sk - Irán neusiluje o jadrové zbrane a je pripravený na dialóg, povedal prezident Pezeškján gruzínskemu premiérovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt Iránsky jadrový program Iránsky prezident Konflikt USA - Irán
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