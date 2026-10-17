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17. októbra 2026
Irán neusiluje o jadrové zbrane a je pripravený na dialóg, povedal prezident Pezeškján gruzínskemu premiérovi
Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt Iránsky jadrový program Iránsky prezident Konflikt USA - Irán
Zároveň odmietol nátlak zo strany USA v podobe „neospravedlniteľných a neľudských" sankcií. Iránsky prezident Masúd ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň odmietol nátlak zo strany USA v podobe „neospravedlniteľných a neľudských" sankcií.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v piatok vyhlásil, že Teherán neusiluje o získanie jadrových zbraní, je pripravený na dialóg a odmieta tlak zo strany USA. Uviedol to počas stretnutia s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem počas samitu OSN o biodiverzite v arménskom Jerevane.
„Irán sa nesnaží získať jadrové zbrane a považujeme škodlivú propagandu proti našej krajine za klamstvá,“ uviedol Pezeškján podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Prezident zároveň kritizoval americké sankcie voči Teheránu, ktoré označil za „neospravedlniteľné a neľudské“. „Vždy sme boli pripravení na dialóg. Myslia si, že nás môžu prinútiť ku kapitulácii, ale my sa nátlaku nepodriadime,“ dodal.
Počas rokovaní s Kobachidzem vyzval na prehĺbenie spolupráce medzi Iránom a Gruzínskom. Podľa agentúry Tasnim Pezeškján navrhol vypracovanie jasného harmonogramu rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami.
Gruzínska strana uviedla, že lídri diskutovali o bilaterálnych vzťahoch a regionálnej bezpečnosti. Kobachidze pritom zdôraznil „význam dialógu a diplomacie na dosiahnutie deeskalácie a trvalého mieru“.
Tasnim zároveň citovala gruzínskeho premiéra, podľa ktorého je proti zahraničnému zasahovaniu do vnútorných záležitostí susedných krajín. Tento výrok sa však v oficiálnom vyhlásení jeho úradu neobjavil.
Zdroj: SITA.sk - Irán neusiluje o jadrové zbrane a je pripravený na dialóg, povedal prezident Pezeškján gruzínskemu premiérovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v piatok vyhlásil, že Teherán neusiluje o získanie jadrových zbraní, je pripravený na dialóg a odmieta tlak zo strany USA. Uviedol to počas stretnutia s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem počas samitu OSN o biodiverzite v arménskom Jerevane.
„Irán sa nesnaží získať jadrové zbrane a považujeme škodlivú propagandu proti našej krajine za klamstvá,“ uviedol Pezeškján podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Neľudský nátlak
Prezident zároveň kritizoval americké sankcie voči Teheránu, ktoré označil za „neospravedlniteľné a neľudské“. „Vždy sme boli pripravení na dialóg. Myslia si, že nás môžu prinútiť ku kapitulácii, ale my sa nátlaku nepodriadime,“ dodal.
Počas rokovaní s Kobachidzem vyzval na prehĺbenie spolupráce medzi Iránom a Gruzínskom. Podľa agentúry Tasnim Pezeškján navrhol vypracovanie jasného harmonogramu rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami.
Bilaterálne vzťahy a bezpečnosť v regióne
Gruzínska strana uviedla, že lídri diskutovali o bilaterálnych vzťahoch a regionálnej bezpečnosti. Kobachidze pritom zdôraznil „význam dialógu a diplomacie na dosiahnutie deeskalácie a trvalého mieru“.
Tasnim zároveň citovala gruzínskeho premiéra, podľa ktorého je proti zahraničnému zasahovaniu do vnútorných záležitostí susedných krajín. Tento výrok sa však v oficiálnom vyhlásení jeho úradu neobjavil.
Zdroj: SITA.sk - Irán neusiluje o jadrové zbrane a je pripravený na dialóg, povedal prezident Pezeškján gruzínskemu premiérovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske napätie americko-iránsky konflikt Iránsky jadrový program Iránsky prezident Konflikt USA - Irán
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