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17. októbra 2026
Zrada dokonaná: Trump nariadil zrušiť sankcie proti Rusku a Putinovi, ktoré podpísal len minulý mesiac
Tagy: americké sankcie voči Rusku Americký prezident protiruské sankcie Ruské energie Vojna na Ukrajine
Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Moskvou, ktorá umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie sankcií. Americký ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Moskvou, ktorá umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie sankcií.
Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktorým pozastavil uplatňovanie rozsiahlych sankcií a ciel namierených proti ruským príjmom z energetického sektora. Opatrenia boli súčasťou zákona schváleného minulý mesiac.
Grahamov zákon pomenovaný po zosnulom americkom senátorovi Lindseym Grahamovi, ktorý boli silný odporca ruskej vojna proti Ukrajine, umožňoval prezidentovi uvaliť až 100-percentné clá na významných odberateľov ruskej ropy a zemného plynu.
„Týmto pozastavujem uplatňovanie sankcií, obmedzení a ciel stanovených Grahamovým zákonom,“ uvádza sa vo výkonnom nariadení.
Legislatíva, ktorú prezident podpísal v septembri, bola zameraná na ruský energetický a obranný sektor, prezidenta Vladimira Putina, ďalších vysokopostavených predstaviteľov a takzvanú tieňovú flotilu tankerov, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií.
Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Ruskom, ktorá podľa predchádzajúcich oznámení umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie amerických sankcií.
Tento krok vyvolal kritiku na Ukrajine a prispel k zhoršeniu vzťahov medzi Kyjevom a Washingtonom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu označil za „slabé rozhodnutie“ a ukrajinské sily následne obnovili útoky na ruské ropné rafinérie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zrada dokonaná: Trump nariadil zrušiť sankcie proti Rusku a Putinovi, ktoré podpísal len minulý mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktorým pozastavil uplatňovanie rozsiahlych sankcií a ciel namierených proti ruským príjmom z energetického sektora. Opatrenia boli súčasťou zákona schváleného minulý mesiac.
Na Putinovej strane
Grahamov zákon pomenovaný po zosnulom americkom senátorovi Lindseym Grahamovi, ktorý boli silný odporca ruskej vojna proti Ukrajine, umožňoval prezidentovi uvaliť až 100-percentné clá na významných odberateľov ruskej ropy a zemného plynu.
„Týmto pozastavujem uplatňovanie sankcií, obmedzení a ciel stanovených Grahamovým zákonom,“ uvádza sa vo výkonnom nariadení.
Legislatíva, ktorú prezident podpísal v septembri, bola zameraná na ruský energetický a obranný sektor, prezidenta Vladimira Putina, ďalších vysokopostavených predstaviteľov a takzvanú tieňovú flotilu tankerov, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií.
Začalo to naftou
Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Ruskom, ktorá podľa predchádzajúcich oznámení umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie amerických sankcií.
Tento krok vyvolal kritiku na Ukrajine a prispel k zhoršeniu vzťahov medzi Kyjevom a Washingtonom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu označil za „slabé rozhodnutie“ a ukrajinské sily následne obnovili útoky na ruské ropné rafinérie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zrada dokonaná: Trump nariadil zrušiť sankcie proti Rusku a Putinovi, ktoré podpísal len minulý mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americké sankcie voči Rusku Americký prezident protiruské sankcie Ruské energie Vojna na Ukrajine
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