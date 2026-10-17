Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. októbra 2026

Zrada dokonaná: Trump nariadil zrušiť sankcie proti Rusku a Putinovi, ktoré podpísal len minulý mesiac


Tagy: americké sankcie voči Rusku Americký prezident protiruské sankcie Ruské energie Vojna na Ukrajine

Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Moskvou, ktorá umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie sankcií. Americký ...



Zdieľať
trump_94688 676x451 17.10.2026 (SITA.sk) - Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Moskvou, ktorá umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie sankcií.


Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktorým pozastavil uplatňovanie rozsiahlych sankcií a ciel namierených proti ruským príjmom z energetického sektora. Opatrenia boli súčasťou zákona schváleného minulý mesiac.

Na Putinovej strane


Grahamov zákon pomenovaný po zosnulom americkom senátorovi Lindseym Grahamovi, ktorý boli silný odporca ruskej vojna proti Ukrajine, umožňoval prezidentovi uvaliť až 100-percentné clá na významných odberateľov ruskej ropy a zemného plynu.

Týmto pozastavujem uplatňovanie sankcií, obmedzení a ciel stanovených Grahamovým zákonom,“ uvádza sa vo výkonnom nariadení.

Legislatíva, ktorú prezident podpísal v septembri, bola zameraná na ruský energetický a obranný sektor, prezidenta Vladimira Putina, ďalších vysokopostavených predstaviteľov a takzvanú tieňovú flotilu tankerov, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií.

Začalo to naftou


Trumpovo rozhodnutie prichádza po kontroverznej dohode s Ruskom, ktorá podľa predchádzajúcich oznámení umožňuje návrat ruskej motorovej nafty na svetové trhy výmenou za zmiernenie amerických sankcií.

Tento krok vyvolal kritiku na Ukrajine a prispel k zhoršeniu vzťahov medzi Kyjevom a Washingtonom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu označil za „slabé rozhodnutie“ a ukrajinské sily následne obnovili útoky na ruské ropné rafinérie.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Zrada dokonaná: Trump nariadil zrušiť sankcie proti Rusku a Putinovi, ktoré podpísal len minulý mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie voči Rusku Americký prezident protiruské sankcie Ruské energie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Komunálne voľby sa blížia, občania by nemali podceniť dôležitú vec

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 