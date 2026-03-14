|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Šutaj Eštok tvrdí, že vláda má podporu, Hlas je pripravený garantovať hlasy pri hlasovaní o dôvere
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
Zdieľať
14.3.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je ako predseda strany Hlas-SD v prípade hlasovania o dôvere vláde pripravený garantovať hlasy všetkých poslancov svojej strany. Vyhlásil to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v reakcii na to, že ústavný súd bude rozhodovať o otázke, dokedy musí vláda požiadať o dôveru v súvislosti s ekonomickou situáciou a dlhovou brzdou. „Nevidím v tomto problém, že by vláda nemala dostatok poslancov,” povedal.
Dodal, že sú na to kedykoľvek pripravení. Poukázal pri tom na to, že pred niekoľkými týždňami sa o dôvere vláde v parlamente hlasovalo a vláda získala podporu 79 poslancov, s ktorými vládna koalícia začínala volebné obdobie. Predseda Hlasu tiež podotkol, že kompetencia požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade SR je v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Ústavný súd SR sa bude zaoberať výkladom časti ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý upravuje fungovanie takzvanej dlhovej brzdy. Plénum súdu na neverejnom zasadnutí 11. marca prijalo na ďalšie konanie návrh skupiny 32 poslancov, ktorí žiadajú výklad vybraných ustanovení zákona. Spor sa týka najmä otázky, kedy je vláda povinná požiadať parlament o vyslovenie dôvery po prekročení určitej hranice verejného dlhu.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok tvrdí, že vláda má podporu, Hlas je pripravený garantovať hlasy pri hlasovaní o dôvere © SITA Všetky práva vyhradené.
