Jeden grapefruit denne s vami urobí divy. Zlepšíte si imunitu a schudnete

Grapefruity sa radia k najzdravším citrusovým plodom, doprajte si aspoň jeden kus tohto ovocia denne.

Hlavné dôvody, prečo jesť jeden grapefruit denne

O grapefruitoch je známe, že sú vynikajúcimi spaľovačmi tukov a vzhľadom na vysoký obsah vitamínu C posilňujú aj obranyschopnosť organizmu. To ale nie je všetko. Pravidelná konzumácia grapefruitov vášmu zdraviu dokáže dať oveľa viac. Prečo by ste teda mali jesť aspoň jeden grapefruit denne? Dostanete do seba málo kalórií, zato vysoké množstvo minerálov a vitamínov Grapefruit patrí medzi ovocie s najnižšou kalorickou hodnotou. Obsahuje naopak vysoký podiel vlákniny, vitamínov, minerálov a antioxidantov. Toto citrusové ovocie je bohaté najmä na vitamín C a A, vitamíny skupiny B, draslík, tiamín, zinok, meď, železo a horčík.

Podporíte svoj imunitný systém

Grapefruit je cenený najmä kvôli vysokému obsahu vitamínu C. Tento vitamín vyniká antioxidačnými vlastnosťami, čím chráni bunky ľudského tela pred nebezpečnými baktériami a vírusmi. Na podpore imunitného systému navyše spolupracujú aj zinok, meď, železo a vitamíny skupiny B, ktoré do seba tiež prijmete vďaka konzumácii grapefruitu.

Nebudete sa toľko prejedať

Pokiaľ držíte diétu, dajte si pred každým jedlom aspoň jednu štvrtinu lúpaného grapefruitu. Vďaka konzumácii tohto ovocia sa u vás skôr dostaví pocit sýtosti, a navyše nebudete mať v priebehu dňa takú veľkú chuť do jedla.

Naštartujete spaľovanie tukov a schudnete

Pravidelné pojedanie grapefruitu blahodárne pôsobí aj na spaľovanie tukov v ľudskom tele. V tomto ovocí nájdete látku zvanú synefrín, ktorá ovplyvňuje rozpad tukových buniek. Pomocou grapefruitu dokonca podporíte spaľovanie tukov aj vtedy, keď nezmeníte svoje stravovacie návyky. Tento citrusový plod nie je iba výborným spaľovačom tukov, do istej miery zabraňuje aj usadzovaniu tukov vo všetkých častiach ľudského tela.

Podporíte svoje zdravie

Keď budete jesť grapefruit každý deň, podporíte tým aj niektoré svoje dôležité telesné funkcie. Konzumácia grapefruitu totiž zlepšuje trávenie a harmonizuje funkciu čriev, blahodárne ovplyvňuje činnosť srdca a ciev, harmonizuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi a taktiež znižuje vysoký krvný tlak. Grapefruit je tak významným pomocníkom na zníženie rizika vzniku infarktu, mozgovej mŕtvice, ale aj diabetu druhého typu.