|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. apríla 2026
Juraj Kliment ostáva vo funkcii sudcu, Najvyšší správny súd zamietol odvolanie ministra Suska – VIDEO
Zdieľať
28.4.2026 (SITA.sk) - Disciplinárny senát NSS SR ešte v máji 2025 sudcu Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok, ktorý predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru.
Odvolací senát Najvyššieho správneho súdu SR v utorok zamietol odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) proti skoršiemu rozhodnutiu prvostupňového senátu NSS SR, ktorý nezbavil funkcie sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. Keďže odvolanie podľa súdu nie je dôvodné, Kliment ostáva sudcom. Utorkové rozhodnutie NSS SR je právoplatné.
Disciplinárny senát NSS SR ešte v máji 2025 sudcu Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok, ktorý predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru. Zároveň súd rozhodol, že sudcovi neuloží disciplinárne opatrenie. Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil.
Minister spravodlivosti na Klimenta v roku 2024 podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkali Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica. Voči rozhodnutiu z mája minulého roku podal rezort spravodlivosti odvolanie.
Podľa predsedníčky odvolacieho senátu Zuzany Šabovej sa v utorok sudcovia stotožnili so závermi prvostupňového senátu. Rozhodnutie o zamietnutí odvolania ministra spravodlivosti pritom urobili jednohlasne, teda v pomere 5:0.
Samotný Kliment ešte pred rozhodnutím súdu povedal, že jeho disciplinárne stíhanie je odvetou výkonnej moci za to, že si plnil povinnosti sudcu. „Nevidí to len ten, kto to vidieť nechce,“ vyhlásil s tým, že minister spravodlivosti disciplinárnym návrhom plnil zadanie predsedu vlády Roberta Fica, a tým zneužil prostriedky disciplinárneho práva.
Po utorkovom rozhodnutí súdu Kliment skonštatoval, že verdikt ho neprekvapil a očakával ho. Prekvapilo ho však, že ani jeden senát neskonštatoval spomenuté zneužitie disciplinárneho práva. „Disciplinárny súd, či už prvostupňový, alebo odvolací mal ideálnu príležitosť prijať precedens,“ skonštatoval s tým, že NSS SR sa mohol inšpirovať rozhodnutím Ústavného súdu SR z 90. rokov ohľadom trestného stíhania sudcov.
„Ten precedens by sa týkal nielen mňa, ale všetkých sudcov všeobecných súdov, a v budúcnosti sme sa mohli vyvarovať takých disciplinárnych návrhov, ako bol podaný voči mne,“ uviedol Kliment, pričom spomenul aj disciplinárne stíhanie sudcu Michala Kubiša alebo zámer disciplinárne stíhať sudkyňu Pamelu Záleskú.
Sudca tiež povedal, že aj obhajca obžalovaného Daniela Bombica na neho podal tri podnety na disciplinárne stíhanie. „Miesto toho, aby som sa 100 percent mohol venovať svojej agende, tak sa na 50 až 60 percent venujem svojim disciplinárnym veciam,“ povedal Kliment.
Zároveň kritizoval aj pokusy zasahovať do nezávislosti justície zo strany premiéra Fica, aký podľa neho predviedol naposledy pri sudkyni Záleskej. „To bol aj dôvod, prečo som vypracoval výzvu, ktorá bola adresovaná všetkým sudcom okresných a krajských súdov a NSS SR a NS SR, pretože tu v podstate nejde len o útok na Pamelu Záleskú. Tu ide o útok na každého sudcu,“ dodal Kliment.
Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby.
Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týkal Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.
„Zo strany navrhovateľa ide o postih za výkon súdnej moci,“ povedal Kliment vo svojej výpovedi koncom apríla 2025 s tým, že zámerom v tomto prípade je zastrašenie sudcov, ktorí rozhodujú v trestných veciach týkajúcich sa napríklad politikov alebo vplyvných podnikateľov.
Podľa predsedníčky senátu NSS SR Kristíny Babjakovej sudca výrokom o zdvihnutom prste porušil povinnosť dodržiavať zásady sudcovskej etiky, konkrétne povinnosť vykonávať funkciu nestranne.
Disciplinárny súd pritom chcel v tomto bode konanie zastaviť pre uplynutie zákonnej lehoty na podanie disciplinárneho návrhu. Kliment však trval na prejednaní veci. Pri zvyšku disciplinárneho návrhu súd previnenia nezistil. Rozhodnutie prvostupňový senát prijal pomerom hlasov 5:0.
NSS SR už v novembri 2024 sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.
Zdroj: SITA.sk - Juraj Kliment ostáva vo funkcii sudcu, Najvyšší správny súd zamietol odvolanie ministra Suska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slováci v zahraničí môžu prísť o hlas. Organizácie kritizujú snahu vládnej koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia
<< predchádzajúci článok
Vracajú sa 90. roky? Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu zdemolovali služobné auto – FOTO
