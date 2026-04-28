|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. apríla 2026
Vracajú sa 90. roky? Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu zdemolovali služobné auto – FOTO
Nárast agresivity podľa nej súvisí aj s vyjadreniami niektorých politikov. Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu
Zdieľať
28.4.2026 (SITA.sk) - Nárast agresivity podľa nej súvisí aj s vyjadreniami niektorých politikov.
Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu Zuzane Petkovej niekto zdemoloval služobné auto, bola to oznámiť na polícii. „Vracajú sa 90. roky?” spytovala sa v úvode statusu na sociálnej sieti. Ako ďalej ozrejmila, niekto jej na služobnom vozidle pred domom rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. Podľa Petkovej nešlo o krádež, keďže z auta nič nezmizlo.
„V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne e-maily, ktoré mi želajú smrť. Agresivita stúpa a pociťujú ju aj iní kolegovia, či už priamo, alebo cez komentáre na sociálnych sieťach,” napísala.
Nárast agresivity podľa nej súvisí aj s vyjadreniami niektorých politikov. Zdôraznila, že urobia všetko pre bezpečnosť kolegov aj ich rodín, no nevzdajú sa. „Budeme naďalej odkrývať korupciu a brániť právny štát. Je to naša práca a myslím, že je dôležitá pre krajinu a jej budúcnosť,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Vracajú sa 90. roky? Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu zdemolovali služobné auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
