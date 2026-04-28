 24hod.sk    Z domova

28. apríla 2026

Vracajú sa 90. roky? Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu zdemolovali služobné auto – FOTO


Nárast agresivity podľa nej súvisí aj s vyjadreniami niektorých politikov. Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu



28.4.2026 (SITA.sk) - Nárast agresivity podľa nej súvisí aj s vyjadreniami niektorých politikov.


Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu Zuzane Petkovej niekto zdemoloval služobné auto, bola to oznámiť na polícii. „Vracajú sa 90. roky?” spytovala sa v úvode statusu na sociálnej sieti. Ako ďalej ozrejmila, niekto jej na služobnom vozidle pred domom rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. Podľa Petkovej nešlo o krádež, keďže z auta nič nezmizlo.

„V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne e-maily, ktoré mi želajú smrť. Agresivita stúpa a pociťujú ju aj iní kolegovia, či už priamo, alebo cez komentáre na sociálnych sieťach,” napísala.

Nárast agresivity podľa nej súvisí aj s vyjadreniami niektorých politikov. Zdôraznila, že urobia všetko pre bezpečnosť kolegov aj ich rodín, no nevzdajú sa. „Budeme naďalej odkrývať korupciu a brániť právny štát. Je to naša práca a myslím, že je dôležitá pre krajinu a jej budúcnosť,” uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Vracajú sa 90. roky? Riaditeľke Nadácie Zastavme korupciu zdemolovali služobné auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

