28. apríla 2026

Slováci v zahraničí môžu prísť o hlas. Organizácie kritizujú snahu vládnej koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Voľba poštou zo zahraničia Voľby Voľby zo zahraničia

Na základe analýzy dát za rok 2026 organizácie upozorňujú, že tento návrh ovplyvní zhruba 200-tisíc ľudí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, domovy a rodiny.



28.4.2026 (SITA.sk) - Na základe analýzy dát za rok 2026 organizácie upozorňujú, že tento návrh ovplyvní zhruba 200-tisíc ľudí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, domovy a rodiny.

Občianske združenie Srdcom doma a Krajanský spolok Pražská kaviareň ostro odsudzujú rozhodnutie vládnej koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia. „Tento krok vnímame ako cielený pokus o politickú čistku vo volebných zoznamoch a vedomé vylúčenie časti slovenskej spoločnosti z rozhodovania o budúcnosti našej krajiny,“ hovoria organizácie.



Koho sa zmena dotkne


Na základe analýzy dát za rok 2026 organizácie upozorňujú, že tento návrh ovplyvní zhruba 200-tisíc ľudí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, domovy a rodiny. Podľa štatistík združenia ČESMAD Slovakia je zhruba 30-tisíc vodičov v čase volieb na cestách, podľa analýz SAV pracuje v zahraničí 30 000 – 40 000 opatrovateliek a zdravotníkov, ktorí podľa organizácií nemôžu opustiť svojich pacientov pre cestu na vzdialenú ambasádu.



Podľa evidencie Sociálnej poisťovne je tiež v zahraničí vyslaných zhruba 120-tisíc slovenských pracovníkov a podľa údajov Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu sa v zahraničí na študijných pobytoch nachádza zhruba 31-tisíc študentov.



Výzva vláde a prezidentovi


Podľa organizácií je osobná voľba na ambasádach pre človeka na pracovnej ceste v teréne fyzicky nerealizovateľná. Organizácie kritizujú vládnu koalíciu pre vytváranie systému, v ktorom je ústavné právo voliť podmienené buď finančným majetkom (na letenku), alebo súhlasom zamestnávateľa s uvoľnením z práce. To je podľa organizácií v priamom rozpore s princípmi rovnej a všeobecnej demokracie.



Srdcom doma a Pražská kaviareň vyzývajú vládnu koalíciu, aby prestala s pokusmi o inžiniering volebných výsledkov cez vylučovanie pracujúcich občanov z demokratického procesu. Rovnako vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby odmietol tieto pokusy o znižovanie úrovne demokracie na Slovensku. „Pracovitosť a mobilita nesmú byť dôvodom na stratu občianskych práv. Títo ľudia majú srdce doma, žijú doma, doma spotrebúvajú zaslúžené zárobky. Štát im nesmie zabuchnúť dvere pred volebnou miestnosťou len preto, že práve poctivo pracujú,“ uzatvárajú organizácie.




Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí môžu prísť o hlas. Organizácie kritizujú snahu vládnej koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.

