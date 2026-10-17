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17. októbra 2026

Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý priblížil osud parku na Filiálke


Tagy: Kandidát na starostu

Vrátenie železnice na toto miesto v najbližšej dobe nepredpokladá. Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý v rozhovore pre SITA štúdio ...



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rudolf kusy pocas rozhovoru pre sita 676x380 17.10.2026 (SITA.sk) - Vrátenie železnice na toto miesto v najbližšej dobe nepredpokladá.


Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý v rozhovore pre SITA štúdio priblížil budúcnosť diskutovaného dočasného Parku Filiálka. Vrátenie železnice na toto miesto v najbližšej dobe nepredpokladá. "O železnici počúvame od roku 1984. O tom, že by mohol byť na Filiálke obrovský lineárny park, počúvame už 15 rokov," poznamenal Kusý. Ako dodal, pred štyrmi rokmi získali po desiatich rokoch od železníc plochu s rozlohou 20-tisíc metrov štvorcových.

"Nebude to žiadny Central park, ale je to 20-tisíc metrov štvorcových zelene naviac oproti súčastnosti," skonštatoval. Problémom podľa neho je, že aktuálne vedenie miestneho úradu túto zmluvu zrušilo, resp. plánuje zrušiť.

"My musíme ísť znova na železnice a povedať: myslíme to vážne, dajte nám ešte jednu šancu," uviedol Kusý. V tom, že má ísť o dočasný park nevidí problém. "V tejto chvíli tam máme dočasný chodník, ktorý je dočasný už sedem rokov," doplnil s tým, že ak bude aj park dočasný na 10, 15 alebo 20 rokov, bude aspoň počas tohto obdobia slúžiť ľuďom.

>>>> Celý rozhovor s Rudolfom Kusým



 

 


Zdroj: SITA.sk - Kandidát na starostu bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý priblížil osud parku na Filiálke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na starostu
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