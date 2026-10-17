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17. októbra 2026

Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Miklušovej väznice, uskutoční v rámci cezhraničného projektu


Tagy: Európsky fond regionálneho rozvoja Košický samosprávny kraj

V rámci projektu tiež vznikne nová interaktívna expozícia, ktorá návštevníkom priblíži dejiny väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Začína sa rozsiahla rekonštrukcia ...



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736198681_1012156425074856_4496119430950161691_n 1 676x485 17.10.2026 (SITA.sk) - V rámci projektu tiež vznikne nová interaktívna expozícia, ktorá návštevníkom priblíži dejiny väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí.



Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Miklušovej väznice v Košiciach, uskutoční v rámci cezhraničného projektu #4museums: Inovatívna ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva. Program je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu Interreg Maďarsko – Slovensko.


Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý rekonštrukciu začína spolu s Východoslovenským múzeom (VSM) v Košiciach, cieľom prác je zachovanie historickej hodnoty objektu a vytvorenie moderných priestorov na prezentáciu kultúrneho dedičstva.


„Miklušova väznica patrí medzi najvýznamnejšie historické objekty v centre Košíc. Rekonštrukcia zahŕňa komplexnú obnovu historického objektu vrátane stavebných úprav a modernizácie vnútorných aj vonkajších priestorov. Hlavným cieľom je zachovanie historickej autenticity budovy pri súčasnom vytvorení podmienok na jej moderné a atraktívne využívanie. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, časť objektu bude reštaurovaná,” uvádza KSK.


Väznica dostane modernú interaktívnu expozíciu


V rámci projektu tiež vznikne nová interaktívna expozícia, ktorá návštevníkom priblíži dejiny väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Minulosť väznice umožnia spoznávať novým spôsobom moderné prezentačné technológie, digitálne prvky a autentické historické exponáty.

„Po ukončení stavebných prác vznikne azda najmodernejšia expozícia svojho druhu na Slovensku. Na troch podlažiach na rozlohe takmer 1 000 m2 vzniknú nové výstavné formy a príbehy. Zachováme pôvodné miestnosti vrátanie väzenských ciel, avšak pribudne v nich multimediálna technika ako hologramy a virtuálna realita,” vysvetlil riaditeľ VSM Dominik Béreš. Nová expozícia má jedinečným spôsobom prepojiť tradičné múzejníctvo s modernými technológiami, no bude rešpektovať pôvodnú atmosféru historických priestorov.

Obnova bude stáť takmer tri milióny eur


Obnova Miklušovej väznice patrí do medzinárodného projektu #4museums zameraného na ochranu, revitalizáciu a inovatívnu prezentáciu kultúrneho dedičstva na slovensko-maďarskom pohraničí. Stavebné práce na obnove väznice, vrátane novej expozície, by mali stáť skoro tri milióny eur.

„Podpora Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Maďarsko – Slovensko predstavuje 1,5 milióna eur, 500-tisíc eur sa kraju podarilo získať z Fondu na podporu cestovného ruchu, časť novej expozície bude financovaná aj z Fondu na podporu umenia a zvyšné prace dofinancuje Košický samosprávny kraj,” ozrejmila košická župa.

Doplnila, že ide o významný krok k dlhodobej ochrane pamiatky, prispieť má i k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu v metropole východu a celom regióne. Rekonštrukcia väznice patrí medzi kľúčové investičné aktivity realizované v rámci projektu #4museums. Projektovými partnermi sú okrem VSM v Košiciach aj Gemersko-malohontské múzeum, obec Iža a mesto Vásárosnamény.

Fotogaléria k článku: Najnovší archeologický výskum v Miklušovej väznici (fotografie)



Miklušova väznica je národná kultúrna pamiatka, posledné väčšie stavebné zásahy v nej boli realizované približne pred 80 rokmi. Rekonštrukcii podľa KSK predchádzala intenzívna projektová príprava i zabezpečenie potrebných administratívnych a technických procesov.






Zdroj: SITA.sk - Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Miklušovej väznice, uskutoční v rámci cezhraničného projektu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky fond regionálneho rozvoja Košický samosprávny kraj
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