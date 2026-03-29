 24hod.sk    Z domova

29. marca 2026

Hlas navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov, veľké šetrenie to však podľa Erika Tomáša nie je


Koaličná strana Hlas-SD na rokovaní vlády navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov. Uviedol to v diskusnej relácii



69299b3196b2e434049131 676x451 29.3.2026 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD na rokovaní vlády navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov. Uviedol to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že stať by sa tak malo na najbližšom zasadnutí kabinetu. Premiér Robert Fico však podľa Tomáša chce, aby sa vecou zaoberala aj koaličná rada.


„Nejde o žiadne veľké šetrenie z hľadiska makroekonomického, ale ide o gesto," skonštatoval Tomáš. Pripomenul pritom, že príjem ministra sa skladá zo mzdy a paušálnych náhrad. „Plat ministrov bol výrazne zdanený oveľa vyššou daňou, čiže celkový pijem aj tak by klesol," vysvetlil minister. Doplnil, že dúfa, že návrh na vláde prejde. Ak by náhodou nie, ministri za Hlas sa s tým podľa Tomáša vysporiadajú po svojom, pričom môžu časť príjmu napríklad darovať.

Podľa opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) je cynické, keď sa koaliční politici v aktuálnej sociálno-ekonomickej situácii sťažujú na výšku príjmu, pričom spomenula napríklad prezidenta Petra Pellegriniho. Jeho plat v tejto súvislosti porovnala napríklad s platom opatrovateľov v sociálnych službách. „Lebo ľudia to vnímajú ako platy," povedala na margo paušálnych náhrad.


Zdroj: SITA.sk - Hlas navrhne zmrazenie paušálnych náhrad ministrov, veľké šetrenie to však podľa Erika Tomáša nie je © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
KDH odmieta spoločnú kandidátku, do parlamentných volieb pôjde hnutie samostatne
<< predchádzajúci článok
Šimečka nevylučuje širšiu koalíciu, aby neprepadli opozičné hlasy. Reagovať bude na prípadné zmeny volebného kvóra

