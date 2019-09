KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Ad Astra a Angry Birds vo filme 2

Ad Astra

22.storočie. Umelá inteligencia je integrovaná do všetkých priemyselných odvetví. Mesiac a Mars sú kolonizované. Ľuďmi osídlené satelity obiehajú okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty slnečnej sústavy. Na Zemi sa stavia nová Babylonská veža. Je to anténa, ktorej koniec dosahuje až do vesmírneho priestoru a ktorá má slúžiť k vyhľadávaniu inteligentného mimozemského života.Tím budujúci túto gigantickú stavbu vedie Roy McBride (Brad Pitt). Astronautom sa stal vďaka svojmu otcovi (Tommy Lee Jones), ktorý bol veliteľom výskumnej expedície projektu Lima. Aj jej úlohou bolo pátrať po vyspelom mimozemskom živote, ale pred dvadsiatimi rokmi zmizla kdesi v útrobách vesmíru.Zem postihuje jedna nečakaná katastrofa za druhou, ohrozená je aj stavba gigantickej antény. Americké spravodajské služby sa domnievajú, že Royov otec stále žije a ohrozenie Zeme má pôvod v explóziách, ku ktorým dochádza na planéte Neptún a súvisí s projektom Lima. Roy je vyslaný na vesmírnu misiu vedúcu cez Mesiac a Mars až k vonkajšiemu okraju slnečnej sústavy, aby tu svojho otca našiel. Jeho cesta však odhalí tajomstvo spochybňujúce samotnú podstatu ľudskej existencie a jej miesta vo vesmíre.Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z najhorších nepriateľov je tak ešte horší tím...Ďalšia adaptácia slávneho rovnomenného románu Emily Brontëovej, ktorú tentokrát nakrútila progresívna filmárka - jedna z najvýraznejších britských režisérok súčasnosti - Andrea Arnold (Fish Tank, Red Woad, Wasp, American Honey).Búrlivé výšiny mali premiéru v súťaži na festivale v Benátkach 2011. Režisérka Andrea Arnold do svojej verzie obsadila talentovaných mladých hercov - Cathy stvárňuje Kay Scodelario a konfliktného Heathcliffa James Howson. Snímka, ktorú z veľkej časti nakrúcali ručnou kamerou, sa sústredí na naturalizmus a poetiku prírody a človeka v nej.Film je nakrútený podľa predlohy románu Penelope Fitzgerald The Bookshop , ktorého príbeh sa odohráva v r.1959. Florence Green - vdova, stále plná života - sa rozhodne otvoriť prvé kníhkupectvo v ospalom prímorskom anglickom mestečku. Bojuje s depresiou, chladom a značnou apatiou miestnych obyvateľov. Sama sa snaží vytvoriť a priniesť niečo nové, v čom sa jej čoskoro začína dariť a jej život sa pomaly mení k lepšiemu. Systematicky sa snaží “vychovať“ tak trochu obmedzených miestnych obyvateľov, ktorí vďaka nej nachádzajú cestu k najlepšej súčasnej literatúre, vrátane Nabokovej škandalóznej Lolity a knihy 451 stupňov Fahrenheita od Raya Bradburyho, ktoré im začínajú otvárať oči a prebúdzať emócie.Florencine aktivity a angažovanosť jej časom prinášajú spriaznenú dušu a spojenca v postave pána Brundisha. Táto spoločenská revolúcia jej však postupne vytvára aj zúrivých nepriateľov: vyvoláva nevraživosť u miestnych obchodníkov...V snahe uchrániť svoje dieťa pred vyhladzovaním Židov, posielajú ho rodičia k príbuznej na vidiek kdesi vo východnej Európe. Chlapcova teta však nečakane umiera a tak je dieťa nútené vydať sa na cestu a pretĺkať sa samo divokým a nepriateľským svetom, v ktorom platia len miestne pravidlá, predsudky a povery. Snahu chlapca o doslova fyzické prežitie vystrieda však po vojne iný boj. Boj, ktorého si ani nie je vedomý - boj so sebou samým, boj o svoju dušu, o svoju budúcnosť…Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho. Piatym dielom Rambo: Posledná krv uzavrie takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej postavy. Po neľútostných bojoch v džungli a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa v snímke Prvá krv začal. Doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu doženie minulosť. Rambo bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty.John Rambo sa konečne vrátil domov. Usadil sa na ranči v Arizone a démonov zo svojej zabijackej minulosti sa snaží vyhnať pokojným životom kovboja v americkom zapadákove. Nájde si aj niekoľko ľudí, ktorých má rád a na ktorých mu záleží. Má šancu dosiahnuť vnútorný pokoj. A práve obyčajný pocit, že má konečne pre čo žiť, ho neľútostne vráti tam, odkiaľ sa snaží utiecť. Do sveta zabíjania.Dcéra jeho dávneho priateľa totiž nedbá na výstrahy a vydá sa za hranice do Mexika, kde ju unesie miestna mafia. Únosy dievčat na nútenú prostitúciu robia zločinci v Mexiku bežne, v tomto prípade však majú obrovskú smolu. „Ide k vám smrť a neexistuje nič na svete, čo by vám pomohlo zastaviť ju,“ hovorí John Rambo pokojne a s rozmyslom smerom ku gangu mexického drogového kartelu. Každý, kto o Rambovi niekedy počul, vie, že nie je dôvod neveriť mu. Boh pozná zľutovanie, John nie.Prvýkrát s krátkymi vlasmi, prvýkrát bez čelenky, prvýkrát u seba doma, prvýkrát unavený. Zato stále s lukom a ikonickým nožom. Kruh sa uzatvára. John Wick a ďalší zabijaci dneška sú síce elegantní a cool. Ale toto je Rambo, ktorý aj na zemi dokáže rozpútať peklo.