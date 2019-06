KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Aj slnko je hviezda a Annabelle 3: Návrat

Aj slnko je hviezda

Annabelle 3: Návrat

Yesterday

Brankár

Natasha je dievča, ktorá neverí na osud ani na sny a spolieha sa iba na vedu a fakty. Až do magického okamihu, kedy osud zasiahne a ona uprostred horúceho dňa na rušnej newyorskej ulici narazí na Daniela, nevyliečiteľného romantika. Medzi dvoma úplne neznámymi mladými ľuďmi okamžite preskočí iskra, ale hviezdy im nie sú veľmi naklonené. Natashi a jej rodine totiž zostáva dvanásť hodín do núteného odchodu z USA. Daniel to však nevzdáva, lebo už pri prvom pohľade na ňu mu bolo jasné, že osud im dvom nachystal niečo naozaj zvláštne a výnimočné. Teraz mu zostáva jediné – presvedčiť o tom aj Natashu...Príbeh o zlovestnej bábike zo sveta filmov „V zajatí démonov“ prichádza vo svojom treťom pokračovaní.Tentokrát sú démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú bábiku si prinášajú do svojho domu. V uzamknutej izbe, plnej artefaktov, ju s požehnaním kňaza bezpečne uložia za posvätené sklo vitríny. Čaká ich však nekonečná noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí zákerných duchov v miestnosti, ktorí si vyhliadli novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru Warrenovcov, a jej kamarátky.Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len jeden človek na svete. Dve legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.Film Brankár prináša dramatický životný príbeh legendárneho futbalistu Manchester City Berta Trautmanna, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu nemeckému pôvodu. Príbeh muža, ktorý miloval futbal, Anglicko a ženu svojho života Margaret a vďaka svojím výnimočným schopnostiam a vytrvalosti sa dokázal z nenávideného „nácka“ stať britským národným hrdinom. Bert Trautmann sa narodil v Nemecku v roku 1923 a počas vojny sa ako výsadkár aktívne zapájal do bojov. Ku koncu vojny ho zajali britskí vojaci a držali ho v tábore, kde si všimli jeho talent. Napriek počiatočnej nenávisti fanúšikov pôsobil v tíme Manchestru v rokoch 1949 až 1964. Zlom v jeho kariére prišiel v roku 1958 vo finále Anglického pohára, kedy pre svoj tím vybojoval víťazstvo, keď dohral zápas navzdory život ohrozujúcemu zraneniu. On a jeho životná láska Margaret, ale musia čeliť i ďalším ranám osudu…