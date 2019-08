KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw a Slnovrat

Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw

Labková patrola

Slnovrat

Keď sa títo dvaja postavili prvýkrát tvárou v tvár vo filme Rýchlo a zbesilo 7, bola z toho nenávisť na prvý pohľad. Predĺžená ruka spravodlivosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zbehnutý agent britskej tajnej služby Deckard Shaw (Jason Statham) boli proti svojej vôli nakoniec donútení spolupracovať a napriek nekonečnej averzii sa im to celkom podarilo.Aj preto by ich nemalo zaskočiť, že dostali spoločnú zákazku, nájsť a zneškodniť tajnú britskú agentku, ktorá údajne zbehla do nepriateľského tábora. Shaw má v tejto operácii celkom jasnú motiváciu, pretože ich spoločným cieľom je jeho mladšia sestra Hattie (Vanessa Kirby). Povedané slovami klasika, všetko je však úplne inak, čo Hobbs aj Shaw zistia hneď potom, ako ju nájdu. Hattie sa totiž na vlastnú päsť pokúsila zastaviť istého pána Brixtona (Idris Elba), ktorý usiluje o vyhladenie polovici ľudstva, a zobrala mu niečo, čo k tomu súrne potrebuje. A pretože Brixton má materiálnu a prekvapivo aj fyzickú prevahu, musí vziať Hobbs aj Shaw nohy na plecia. Naháňačka vedie cez upršaný Londýn, rádioaktivitou zamorené okolie Černobylu až na Hobbsovu rodnú Samou v Polynézii. Avšak ani tu nie sú pred niektorými ľuďmi v bezpečí.V Adventure Bay sa schyľuje k veľkej udalosti. Neohrozená Labková patrola totiž zažije svoje najnovšie a špeciálne dobrodružstvo v kinách na veľkom plátne. Chlapec Ryder a jeho psí záchranársky tím predstavia výnimočne dlhé epizódy, v ktorých bude mať svoje miesto a dôležitú úlohu každý z členov skupiny a jeho zvláštne schopnosti. Teda požiarnik Marshall, technik Rubble, policajt Chase, mechanik Rocky, vodný záchranár Zuma i letecká záchranárka Skye.Labková patrola má vždy správny smer a vždy nájde riešenie. Nech sa stane čokoľvek, Ryder a labkový tím nakoniec vždy zachránia situáciu. Už žiadny plač a žiadna zlosť, Patrola má na všetko liek.Vizionársky režisér Ari Aster (Prekliate dedičstvo) prichádza s ďalším hrôzou nasiaknutým príbehom, v ktorom sa tentoraz temnota ukáže už za bieleho dňa.Dani a Christian sú mladý americký pár, v ktorom to začína škrípať.Po tragickej udalosti v Daninej rodine ich zblíži smútok a Dani sa rozhodne, že sa pridá k Christianovi a jeho kamarátom, mieriacim na výlet, aký sa odohrá len raz za život - do odľahlej švédskej dediny na festival letného slnovratu.To, čo sa začne letnou pohodou v odľahlej krajine zaliatej slnkom, naberie nečakaný spád, keď dedinčania pozvú svojich hostí, aby sa zúčastnili slávnosti. Raj na zemi sa začne meniť na čoraz hrozivejšie peklo.