KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Toy Story 4 a Kráľovné zločinu

Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý zmysom svojho života. Vedel, že na prvom mieste je dávať pozor na dieťa, či už to bol chlapček Andy alebo dievčatko Bonnie. Problém však nastane, ked si Bonnie v škôlke vlastnoručne vyrobí Vidlíka - figúrku z plastovej vidličky.Ostatné hračky ho doma radostne privítajú, Vidlík je však vydesený a tvrdošíjne trvá na tom, že patrí medzi odpadky. Woodyho čaká neľahkáúloha presvedčiť ho o opaku. Navyše sa rodina vyberie na výlet a našej partii hračiek hrozí rozdelenie, možno dokonca navždy…Kriminálna dráma Kráľovné zločinu sa odohráva v 70. rokoch v New Yorku v oblasti nazývanej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky Melissa McCarthy, Tiffany Haddish a Elisabeth Moss, sa predstavia v úlohách manželiek New Yorských gangstrov. No potom ako ich manželov zatkne polícia, preberajú ich špinavé kšefty do vlastných rúk.Horor Nočné mory z temnôt urobí z tohtoročného leta obdobie strachu. V opustenom dome úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča s hrozivým tajomstvom ešte pred tým, než samo bez stopy zmizlo. Starobylá kniha je plná desivých príbehov a ešte desivejších monštier, ale nie je tak úplne na čítanie. Kniha naopak číta toho, kto s ňou príde do styku. Prečíta jeho najväčšie nočné mory, napíše z nich príbeh a začne ho rozprávať a odvíjať aj v skutočnom živote. A to vrátane hrozivých príšer. Partia tínedžerov sa dostala na miesto neobvyklého zla. Nemali túto knihu nikdy otvárať a mali včas utiecť. Neutiekli. Preto teraz musia čeliť svojmu strachu, nočným morám a desu, ktoré ich prišli zabiť.