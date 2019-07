KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Stará láska nehrdzavie a Korisť

Stará láska nehrdzavie

Korisť

Spolujazda

Willy a kúzelná planéta

Charlotte Field (Charlize Theron) je jednou z najvplyvnejších žien na svete. Je šikovná, krásna, vzdelaná, pracuje v diplomacii a má talent na všetko. Fred Flarsky (Seth Rogen) je nadaný novinár na voľnej nohe, ktorý priťahuje problémy. Nemajú vôbec nič spoločné, až na to, že Charlotte bola kedysi jeho opatrovateľkou a on bol do nej zaľúbený. Keď sa po rokoch náhodou stretnú, Charlotte, očarená jeho zmyslom pre humor, sa zrazu vráti v čase a spomenie si na svoje mladícke ideály. V náhlom impulze ponúkne Fredovi, aby pre ňu písal prejavy pre práve spustenú prezidentskú kampaň. A hoci sa on v jej kruhoch pohybuje ako slon v porceláne, iskra preskočí a romanca je na svete...spolu so sériou neočakávaných incidentov na vysokej úrovni.Nádejná plavkyňa Haley Kellerová (Kaya Scodelario) nie je žiaden samovrah. Do uzatvorenej zóny na Floride, ktorá sa pripravuje na jeden z najväčších hurikánov za posledných pár desiatok rokov, sa vypravila len kvôli svojmu otcovi (Barry Pepper). Ten sa snažil na poslednú chvíľu zabezpečiť svoj dom. Z oblasti už mal byť dávno evakuovaný, napriek tomu sa neozýva. Haley ho nájde v už čiastočne zaplavenej pivnici, v bezvedomí a ťažko zraneného. Než ho stačí odtiahnuť do relatívneho bezpečia, pripomenú sa nepozvaní hostia, ktorí jej otcovi zranenie spôsobili. Stúpajúca hladina vody totiž výrazne rozšírila lovný revír tunajších aligátorov, ktorí sú celkom hladní a zvedaví. Situácia je vážna a pomerne beznádejná. Hurikán udrel naplno, pivnica sa plní vodou a Haley je jasné, že bude čoskoro čeliť voľbe. Utopiť sa alebo nechať sa zožrať pri pokuse o záchranu.Stu je trochu neurotický vodič Uberu, ktorý chce za každú cenu čo najlepšie slúžiť svojím zákazníkom. Vic je drsný policajt, ktorý má v pláne chytiť nebezpečného zločinca. Keď sa ich cesty pretnú, začína šialená jazda, pri ktorej im bude neustále hroziť strata nielen zdravého rozumu ale občas aj života.Nesmelý vodič Uberu Stu (Kumail Nanjiani) túži po päťhviezdičkových hodnoteniach od svojich zákazníkov a tak sa snaží urobiť všetko pre ich maximálne pohodlie a úplnú spokojnosť. Od milého úsmevu, nekonečnej trpezlivosti až po cukríky zadarmo. Ale keď mu do auta nastúpi nevrlý obrovský chlap s menom Vic (Dave Bautista), zistí, že úsmev a trpezlivosť na neho nie veľmi zaberajú. A cukríky už vôbec nie.Z neotesaného pasažiera sa vykľuje tajný policajt, ktorý je práve po operácii očí, a tak nemôže šoférovať. Na cestu do akcie, na ktorej konci by malo byť zatknutie drogového dealera, si preto trošku netradične objedná práve Stuov Uber. Tím začína ich neuveriteľná bláznivá spolujazda, kedy sa neistý Stu postupne zapojuje do Vicovej policajnej akcie. Na začiatku mu nahrádza jeho neistý zrak, ale ako akcia naberá obrátky, preberá iniciatívu a stáva sa pre tento deň postrachom celého podsvetia. Päťhviezdičkové hodnotenie a úsmevy už veľmi nerieši. Ale možno bude Vic nakoniec patriť medzi jeho najspokojnejších zákazníkov a pomôže Stuovi vylepšiť jeho skóre.Malý Willy cestuje s rodiči vesmírom. Po nehode vesmírnej lodi sa sám v záchrannom moduly dostáva na neznámu, divokú planétu. Našťastie má so sebou dôležitého parťáka – robota Bucka. V cudzom svete na neho číha veľa nástrah a objavov…