KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Stehlík a Skutok sa stal

Theodore „Theo“ Decker mal 13 rokov, keď mu zabili mamu počas bombového útoku v Metropolitnom múzeu umenia. Tragédia mu úplne zmenila život, ktorý sa od tej chvíle zmenil na nekonečnú cestu plnú smútku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia – ale aj lásky. Počas toho všetkého je jeho jediným hmatateľným kúskom nádeje obraz vtáčika pripútaného k bidielku. Stehlík.Najlepších kamarátov Johnna a Spannera spája od detstva pevné puto. Keď sa ocitnú na prahu dospelosti, ich životné cesty sa rozdelia: Johnno sa aj s rodinou sťahuje do peknej štvrte iného mesta a Spanner musí čeliť neistej budúcnosti v zapadákove. Ale blížiace sa leto bude iné – ako pre nich, tak pre celú krajinu – Británia zažíva explóziu freeparty scény a zrod najväčšieho kontrakultúrneho hnutia mládeže v tej dobe.Obidvaja túžia po dobrodružstve a úniku a rozhodnú sa pre poslednú spoločnú akciu a vyrazia na nelegálnu rave party. Ukradnú peniaze Spannerovmu staršiemu bratovi a pod vedením D-Manna, DJ -a z pirátskej rozhlasovej stanice, vstúpia do podsvetia charakterizovaného anarchiou, slobodou a priamym stretom s poriadkovou službou.Beats rozpráva univerzálne platný príbeh o dospievaní odohrávajúci sa na pozadí hudby, ktorá je rovnako eklektická a elektrizujúca ako scéna, z ktorej sa zrodila. Ale je to najmä príbeh o priateľstve, vzdore a neodolateľnej sile mladosti.Volá sa Daphne, má 31 rokov, je Londýnčanka. Je krásna, šikovná a nádejná šéfkuchárka. Rušné dni, hektické noci, priatelia, milenci – to všetko sú vítané rozptýlenia popri neustálom a plazivom pocite, že jej život sa nejako zasekol. Nie je schopná nadviazať dlhodobý vzťah, má sebadeštruktívne sklony a tendenciu riešiť problémy alkoholom. Po sérii nečakaných udalostí sa pád na úplné dno rýchlo blíži. Dokáže sa od neho Daphne odraziť a zmeniť svoj život?"A budeš mať dobré srdce, ktorého láska dokáže zvíťaziť nad ľudskou zlobou aj nad smrťou."Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodomil a Rodoslav a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodomil s Rodoslavom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo bude silnejšie?Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, ujme sa ho lakomý majster hodinár, ktorý sa dozvie o jeho budúcom bohatstve a vychová z neho svojho učňa. Keď Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastal, a keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. To sa však nepáči hodinárovi, preto pošle svojho učňa do sveta, aby našiel zázračné hodinky, ktoré dokážu varovať pred smrťou. Nikto nevie, či také hodinky vôbec existujú, ale kým ich Urban nedonesie, Lauru za ženu nedostane. Urban sa teda vydá na ďalekú cestu plnú prekážok a nástrah, ktoré dokáže prekonať len vďaka svojej statočnosti, hodinárskemu umu a dobrému srdcu. Láska k milovanej Laure ho ženie vpred a pri jeho putovaní ho sprevádzajú Rodomil a Rodoslav, ktorí mu pomáhajú, aj Zlotica, ktorá robí pravý opak.Dokumentárny film Skutok sa stal ponúkne pohľad a mapovanie slovenskej minulosti cez konkrétny príklad najväčšej spoločenskej kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Skutok sa stal je silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. Film pojednáva aj o tom, ako to bolo naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A o tom, čo s tým má Marián Kočner.Hovorilo sa o ňom, že je to dokonalá krása. Lenže táto krása vedela zabíjať. Dokument Spitfire rozpráva impozantný, veľký príbeh o vízii, odhodlaní a odvahe, o lietadle, ktoré vzniklo zo súťaživosti v období, keď sa schyľovalo k vojne, jeho kvalita sa ocenila v boji a stalo sa jednou z najslávnejších stíhačiek na svete. Príbeh lietadla Spitfire, ktorý zmenil svetové dejiny, vyrozprávajú poslední doteraz žijúci veteráni II. svetovej vojny. Dokumentárny film ohromí fantastickými zábermi z vtáčej perspektívy nakrútenými špičkovým leteckým kameramanom i vzácnymi digitálne upravenými záznamami z búrlivých 40. rokov, keď bola táto stíhačka bezkonkurenčne kráľom nebies. Film ukazuje aj súčasný osud tohto výnimočného stroja a porozpráva, ako sa z neho stala medzinárodná legenda.