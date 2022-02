Kolíková vníma vyhlásenie Žilinku k obrannej dohode s USA ako prejav politika, bolo nevhodné

Nemáme štyri moci v štáte

Žilinka vyzval na neschválenie dohody

9.2.2022 - Vyhlásenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku k obrannej dohode medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (USA) bolo prejavom politika. Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) po rokovaní vlády.Zdôraznila, že prejav Žilinku, ktorý čítal v pléne Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD), bol nevhodný a nesúhlasí s jeho obsahom. „Toto bol bez debaty politický prejav,“ doplnila.Kolíkovú prekvapilo porovnanie medzi obrannou dohodou s USA a zmluvou s vládou ZSSR o podmienkach sovietskych vojsk na území bývalého ČSSR. „Je to úplne iná situácia. Sme v demokratickej krajine. Podpisujeme ju s druhou demokratickou krajinou. Nedá sa to nejakým spôsobom prirovnávať,“ pokračovala.Zároveň šéfka rezortu obrany otvorila tému reformy prokuratúry. „Musíme si konečne povedať, kam patrí prokuratúra a generálny prokurátor. Bolo by na mieste, aby sme sa na tom zhodli, zmenili ústavu a povedali to úplne jednoznačne, že je to súčasť výkonnej moci. My nemáme štyri moci v štáte. Z tohto pohľadu sa tu presadzuje sovietsky model. Je to veľkou chybou a nejakým spôsobom to neprospieva demokracii a právnemu štátu na Slovensku,“ skonštatovala. Dodala, že rovnako nepovažuje za dobrý stav, že minister spravodlivosti nemá voči prokuratúre právomoci podávať disciplinárne návrhy.Generálny prokurátor Maroš Žilinka chcel vystúpiť v utorňajšej rozprave k obrannej dohode medzi SR a USA v parlamentne, poslanci mu to však neumožnili. Jeho prejav nakoniec prečítal podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Žilinka v prejave poslancov vyzval, aby zmluvu neschválili.„Slovenská republika na základe takejto právnej úpravy počas celej doby platnosti tejto dohody stratí úplnú kontrolu nad časťou svojho územia," vyhlásil Žilinka. Dohoda podľa neho umožní vstup a využívanie pozemkov a zariadení v súkromnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve štátu, samosprávnych krajov a obcí ozbrojenými silami USA a ich dodávateľmi, a to dokonca nad rámec dohodnutých zariadení a priestorov, na časovo neobmedzené obdobie a bez náhrady. „Slovenská strana nebude môcť vôbec ovplyvniť ani skontrolovať, aké vojenské zariadenia, aké typy a množstvo zbraní bude dovezené a umiestnené na území Slovenskej republiky," doplnil Žilinka.