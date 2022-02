Žilinka nemôže byť ticho, chcel by vystúpiť v rozprave k obrannej dohode

Žilinka nemôže byť ticho

K hlasovaniu zrejme ešte nedôjde

8.2.2022 - Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce vystúpiť v rozprave o obrannej zmluve medzi Slovenskom a USA. Vyplýva to z listu predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina), ktorý zverejnil na sociálnej sieti.„Práve som prišiel do Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa o 13:00 začína schôdza s jediným bodom programu: Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických," uviedol Žilinka s tým, že nemôže byť ticho.Poslanci sa budú v utorok na mimoriadnej schôdzi od 13:00 zaoberať odsúhlasením Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických.O zvolanie schôdze požiadalo viac ako 30 vládnych poslancov. Je málo pravdepodobné, že by sa o dohode hlasovalo v parlamente už v utorok. Očakáva sa k nej búrlivá a zrejme aj dlhá diskusia.