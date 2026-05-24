Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Kománo sa udržalo v Niké lige. Zvolenu strelilo tri góly, z toho obranca Rudzan dva
KFC Komárno si udržalo príslušnosť v najvyššej súťaži po dvojzápase proti MFK Zvolen. Futbalová najvyššia súťaž na Slovensku bude aj s v budúcej sezóne s tímom KFC Komárno. V ...
24.5.2026 (SITA.sk) - KFC Komárno si udržalo príslušnosť v najvyššej súťaži po dvojzápase proti MFK Zvolen.
Futbalová najvyššia súťaž na Slovensku bude aj s v budúcej sezóne s tímom KFC Komárno.
V odvete baráže o zotrvanie v lige podali futbalisti Komárna skvelý výkon a nad hráčmi MFK Zvolen zvíťazili 3:0 (1:0). V súčte oboch zápasov Komárňania zvíťazili 3:1 a udržal si miesto v Niké Lige 2026/27.
Prvé dva góly domáceho favorita v zlatomoravskom exile strelil český obranca Ondřej Rudzan. Najprv na konci prvého polčasu "šupol" gól do šatne a pár minút po začiatku druhého dejstva pridal druhý.
"Počas sezóny som dal len jeden gól, ale pred zápasom mi spoluhráči povedali, že pridám ďalší. Strelil som nakoniec dva, a tak moja radosť je dupľovaná," cituje Rudzana denník Šport na svojom webe.
V 71. minúte sa presadil aj Mongol Ganbold Ganbayar, čím definitívne rozhodol o osude tohto súboja. V druhom polčase sa trénerský štáb Komárna snažil udržať potrebné nastavenie tímu viacerými striedaniami: v 66. minúte prišli Róbert Pillár a Christian Bayemi na miesto Adama Krčíka a Dominika Špiriaka.
V 70. minúte dostal šancu Tamás Nándi namiesto Martina Boďu, zatiaľ čo v nadstavenom čase nastúpili na ihrisko Jozef Pastorek a Patrik Szűcs namiesto Ganbolda Ganbayara a Kristófa Domonkosa.
"Chcel by som sa poďakovať hráčom za spoluprácu, oddanosť a prístup, ktorý preukázali v uplynulom mesiaci. Nebolo to len o tomto období, tvrdo sme pracovali aj skôr, ale tento posledný mesiac bol naozaj výnimočný. Ďakujeme tiež našim fanúšikom za celoročnú podporu. Vytvorili fantastickú atmosféru a stáli pri nás aj v tých najťažších momentoch," vravel hlavný tréner Komárna Norbert Czibor na klubovom webe.
Z tohtosezónnej zostavy Niké ligy tak bude v budúcej sezóne chýbať iba nováčik FK Tatran Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Kománo sa udržalo v Niké lige. Zvolenu strelilo tri góly, z toho obranca Rudzan dva © SITA Všetky práva vyhradené.
ONLINE – Výsledok MS v hokeji 2026: zápas Veľká Británia – Lotyšsko / VIDEO, FOTO
Tatran Prešov má prvý bod vo finále, ale Bojnice favorita potrápili
