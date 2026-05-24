Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Tatran Prešov má prvý bod vo finále, ale Bojnice favorita potrápili
Tatran Prešov začal finálovú sériu proti HK Bojnice víťazstvom 39:35 (23:20). Vôbec to nebolo presvedčivé, ani jednoznačné, ale víťazstvo sa vždy počíta. Hádzanári Tatran Prešov úspešne ...
Vôbec to nebolo presvedčivé, ani jednoznačné, ale víťazstvo sa vždy počíta. Hádzanári Tatran Prešov úspešne vstúpili do finálovej série Niké handball extraligy.
V úvodnom stretnutí o Pohár Antona Frola 19-násobní majstri Slovenska zdolali na domácej palubovke hráčov HK Bojnice 39:35 (23:20). V sérii na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0.
Pre divákov pekné divadlo
"Pre divákov veľmi pekná hádzaná. Zaujímavá, behavá, veľa gólov, s našim víťazstvom. Nehrali sme optimálne, ale presne to som čakal. Vedel som, že po týždni voľna, reprezentačnej pauze, kde sme sa pripravovali štyri dni na Bojnice, čiže to nebolo nič moc. V play-off sa ale nehrá na krásu a výšku skóre, ale na víťazstvá," zhodnotil tréner Tatrana Radoslav Antl na webe Tatrana Prešov.
Domácim vyšiel vstup do finálovej série, ktorú otvorili štyrmi gólmi a postupne si v priebehu prvého polčasu dokázali vypracovať aj šesťgólový náskok.
Zapli na vyššie obrátky
Bojničania sa však neskôr dostali do zápasu a manko súpera začali sťahovať. V druhom polčase sa k zeleno-bielym priblížili niekoľkokrát aj na rozdiel jediného gólu. V rozhodujúcich fázach však Prešovčania zapli na vyššie obrátky a dokázali súperovi odskočiť. Najlepším strelcom v drese obhajcu bol Tim Jenko Bogdanič, ktorý zaznamenal 11 gólov. V tíme hostí mu konkuroval Šimon Michniewicz s 9 gólmi.
Bojnice budú bojovať
"Super, že sme vyhrali prvý bod. Chcel by som pogratulovať všetkým spoluhráčom za bojovnosť, Bojniciam tiež k fér zápasu. Bol to dobrý duel. Naša obrana nefungovala tak, ako by mala. Dôležité bolo, že Matúš (Mitošinka – pozn.) zachytil niekoľko šancí a napokon pomohla aj obrana a podarilo sa nám znova odskočiť. Také je finále, súper bude bojovať, nemá čo stratiť. My musíme do stredy niektoré veci zlepšiť, pretože tam nás čaká ešte ťažší zápas," uviedol slovinský strelec v službách Tatrana Tim Jenko Bogdanič.
Druhý zápas série je na programe v stredu 27. mája od 18.00 h v Prievidzi, kde hrajú Bojnice svoje domáce zápasy. Tretí duel potom opäť privíta Tatran handball aréna. Hrať sa bude v sobotu 30. mája od 19.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Tatran Prešov má prvý bod vo finále, ale Bojnice favorita potrápili © SITA Všetky práva vyhradené.
