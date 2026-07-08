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08. júla 2026

Komisárska Stavrovská víta zákaz telesného trestania detí. Slovensko je posledná krajina Únie, kde ešte nebol prijatý


Tagy: Akčný plán Domáce násilie Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Legislatívne zmeny Násilie ochrana detí Telesné tresty detí

Stavrovská prízvukovala, že zákaz telesných trestov má mať výchovný a preventívny charakter, nie represívny. Po vzore okolitých krajín aj Slovensko uvažuje o legislatívnom zákaze



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6565e98df0e81235288856 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Stavrovská prízvukovala, že zákaz telesných trestov má mať výchovný a preventívny charakter, nie represívny.


Po vzore okolitých krajín aj Slovensko uvažuje o legislatívnom zákaze telesných trestov u detí. Vláda minulý týždeň (1. júla) schválila akčný plán k národnej stratégií na ochranu detí pred násilím na roky 2027 – 2029.

Jednou z úloh je aj analýza možných legislatívnych zmien smerujúcich k zákazu telesných trestov u detí. Tento krok ocenila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, podľa ktorej si deti zaslúžia viac ochrany pred násilím. Pripomenula, že Slovensko patrí k posledným krajinám EÚ, kde ešte nebol prijatý výslovný zákaz telesných trestov u detí.

"S veľkým potešením som prijala informáciu, že vláda schválila Akčný plán Detstvo bez násilia pre všetky deti na roky 2027-2029 a akceptovala môj návrh vyvíjať aktivity smerujúce k zákazu telesných trestov u detí. Povinnosť chrániť deti pred všetkými formami násilia vrátane telesného trestania vyplýva Slovenskej republike už dnes z medzinárodných dohovorov, ktorými je viazaná," uviedla komisárka.

Preventívny charakter


Stavrovská prízvukovala, že zákaz telesných trestov má mať výchovný a preventívny charakter, nie represívny. "Cieľom nie je trestať rodičov, ani zasahovať do ich výchovy, ale jasne deklarovať, že akákoľvek forma násilia voči deťom je neprípustná – bez výnimiek a bez ohľadu na intenzitu či deklarovaný ‚výchovný‘ zámer," uviedla.

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Podľa komisárky dostupné výskumy ukazujú, že telesné tresty nepredstavujú účinný nástroj výchovy a sú spájané so zvýšeným rizikom negatívnych dôsledkov na duševné zdravie, správanie a vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Podotkla, že súčasná prax, ktorá pripúšťa určitú mieru fyzických trestov ako spoločensky tolerovanú, vytvára nejasné hranice medzi výchovou a násilím.

"Preto považujem za nevyhnutné túto otázku systémovo dotiahnuť a uzavrieť, a to aj vzhľadom na alarmujúce prejavy násilia v spoločnosti a jeho presahy do školského aj domáceho prostredia," prízvukovala Stavrovská. Používanie telesných trestov a iných foriem násilia pod zámienkou výchovy a ich pretrvávajúce tolerovanie považuje komisárka za mimoriadne závažný problém.

Vyššie riziko násilia


Podľa výskumov sú deti so zdravotným postihnutím vystavenému vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci, a to vrátane telesných trestov. Jedným z dôvodom podľa komisárky môže byť nesprávna interpretácia ich správania alebo nedostatok podpory pre rodičov či osoby, ktoré sa o deti starajú, čo môže následne viesť k používaniu neprimeraných výchovných postupov.

"Takýto stav oslabuje ochranu detí, sťažuje prácu odborníkov a vysiela protichodný signál o tom, aké správanie je ešte prípustné. Je hodnotovo neudržateľné tvrdiť, že určitá intenzita násilia voči deťom môže byť akceptovateľná, ak zároveň deklarujeme a akceptujeme nulovú toleranciu voči násiliu v spoločnosti. O to dôležitejšie je, aby právny poriadok poskytoval jednoznačnú ochranu všetkým deťom bez rozdielu," prízvukovala Stavrovská.

Pripomenula, že súčasné poznatky z psychológie a pedagogiky pritom ukazujú, že výchova založená na rešpekte, dôvere a jasne nastavených pravidlách prináša dlhodobo lepšie výsledky než autoritatívne prístupy založené na fyzických trestoch.

Inšpirácia Českom


Komisárka podotkla, že Slovensko patrí medzi posledné krajiny EÚ, kde ešte nebol prijatý výslovný zákaz telesných trestov detí. Pritom takýto zákaz už majú v legislatíve zakotvený aj v susednom Poľsku, Česku či Maďarsku.

"V nadväznosti na pripravované osvetové a edukačné aktivity som preto odporučila, aby sa Slovensko v úvodnej fáze inšpirovalo prístupom Českej republiky, ktorá prijatie legislatívnej zmeny spojila s dôrazom na informovanie verejnosti a podporu pozitívnych foriem rodičovstva. Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov spolu s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispeje k lepšej ochrane detí, posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnejšej spoločnosti," uzavrela Stavrovská.


Vláda minulý týždeň na svojom rokovaní schválila akčný plán vychádzajúci z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti na roky 2027 až 2029. Dokument predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zameriava sa v ňom na podporu ochrany detí pred násilím či na predchádzanie všetkým formám inštitucionálneho násilia. Venuje sa tiež právam detí v ohrození či podpore vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti.

Jednou z úloh akčného plánu je aj zlepšenie ochrany detí pred domácim násilím. V nasledujúcich dvoch rokoch plánuje štát pripraviť viacero vzdelávacích podujatí i materiálov a vypracovať analýzu právneho rámca i možných legislatívnych zmien smerujúcich k zákazu telesných trestov u detí.




Zdroj: SITA.sk - Komisárska Stavrovská víta zákaz telesného trestania detí. Slovensko je posledná krajina Únie, kde ešte nebol prijatý © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akčný plán Domáce násilie Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Legislatívne zmeny Násilie ochrana detí Telesné tresty detí
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