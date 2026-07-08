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08. júla 2026
Pri útoku na školu v Bavorsku utrpelo zranenia viacero ľudí
Polícia zadržala podozrivého muža, rozsah zranení a okolnosti incidentu naďalej vyšetruje. Viacero ľudí utrpelo v stredu zranenia pri útoku na strednej škole v spolkovej krajine Bavorsko na juhu Nemecka. ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Polícia zadržala podozrivého muža, rozsah zranení a okolnosti incidentu naďalej vyšetruje.
Viacero ľudí utrpelo v stredu zranenia pri útoku na strednej škole v spolkovej krajine Bavorsko na juhu Nemecka. Polícia krátko po incidente oznámila zadržanie podozrivého páchateľa.
„Podozrivý páchateľ bol zadržaný,“ uviedla miestna polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že počet zasiahnutých osôb aj závažnosť ich zranení stále preveruje. Akou zbraňou alebo zbraňami podozrivý útočil, však polícia nespresnila.
K útoku došlo na gymnáziu Welfen v meste Schongau. Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti naďalej vyhýbali, keďže na mieste pokračuje rozsiahla bezpečnostná operácia. „Na mieste zasahuje veľký počet policajných síl,“ uviedla polícia v predchádzajúcom vyhlásení.
Závažné násilné incidenty na školách sú v Nemecku pomerne ojedinelé. Vlani 17-ročný mladík vážne zranil 45-ročného učiteľa na odbornej škole v meste Essen na západe krajiny. Pred zadržaním ho postrelila polícia.
K najtragickejšiemu školskému útoku v novodobých dejinách Nemecka došlo v roku 2002 v Erfurte, kde 19-ročný strelec zabil 16 ľudí vrátane 12 učiteľov a dvoch žiakov.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku na školu v Bavorsku utrpelo zranenia viacero ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Viacero ľudí utrpelo v stredu zranenia pri útoku na strednej škole v spolkovej krajine Bavorsko na juhu Nemecka. Polícia krátko po incidente oznámila zadržanie podozrivého páchateľa.
„Podozrivý páchateľ bol zadržaný,“ uviedla miestna polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že počet zasiahnutých osôb aj závažnosť ich zranení stále preveruje. Akou zbraňou alebo zbraňami podozrivý útočil, však polícia nespresnila.
Rozsiahla operácia
K útoku došlo na gymnáziu Welfen v meste Schongau. Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti naďalej vyhýbali, keďže na mieste pokračuje rozsiahla bezpečnostná operácia. „Na mieste zasahuje veľký počet policajných síl,“ uviedla polícia v predchádzajúcom vyhlásení.
Najhorší útok
Závažné násilné incidenty na školách sú v Nemecku pomerne ojedinelé. Vlani 17-ročný mladík vážne zranil 45-ročného učiteľa na odbornej škole v meste Essen na západe krajiny. Pred zadržaním ho postrelila polícia.
K najtragickejšiemu školskému útoku v novodobých dejinách Nemecka došlo v roku 2002 v Erfurte, kde 19-ročný strelec zabil 16 ľudí vrátane 12 učiteľov a dvoch žiakov.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku na školu v Bavorsku utrpelo zranenia viacero ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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