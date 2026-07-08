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08. júla 2026
Koniec klietkových chovov v Európskej únii sa priblížil, no ochranári upozorňujú, že to ešte nie je víťazstvo
Európska komisia zverejnila očakávanú Stratégiu pre hospodárske zvieratá s prísľubom legislatívy do konca roka. Koniec klietok pre sliepky chované na vajcia a lepšie životné podmienky pre prasnice či ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia zverejnila očakávanú Stratégiu pre hospodárske zvieratá s prísľubom legislatívy do konca roka.
Koniec klietok pre sliepky chované na vajcia a lepšie životné podmienky pre prasnice či rýchlokurčatá sa podľa občianskeho združenia Humánny pokrok priblížili k realite. Upozornili, že Európska komisia (EK) zverejnila očakávanú Stratégiu EÚ pre hospodárske zvieratá, v ktorej sa zaväzuje predložiť konkrétne legislatívne návrhy do konca tohto roka.
Podľa ochranárov zvierat ide o pozitívny signál, upozornili však, že komisia ešte v plnej miere nenaplnila svoj pôvodný sľub o úplnom konci klietok v priemyselných veľkochovoch spred piatich rokov.
„Vítanou novinkou v stratégii je plán EK raz a navždy skoncovať s krutou praxou hromadného zabíjania jednodňových kohútikov. Komisia rovnako zaujala rázne stanovisko k importu – dovážané živočíšne produkty z tretích krajín budú musieť spĺňať rovnaké požiadavky, aké platia v EÚ,“ uviedla organizácia Humánny pokrok.
Pozitívom podľa nich je aj plán nahradiť vývoz živých zvierat etickejšou alternatívou, ako aj prísnejšie podmieňovanie európskych dotácií pre producentov reálnym zlepšením životných podmienok zvierat.
Ochranári však v stratégii vidia aj nedostatky a vytýkajú jej, že nepokrýva všetky dotknuté druhy zvierat. Dokumentu podľa nich chýba posun smerom k extenzívnemu chovu, ktorý by kládol dôraz na environmentálne štandardy a dobré životné podmienky zvierat namiesto zamerania sa na kvantitu produkcie. Európska komisia podľa združenia tiež nedostatočne rieši nevyhnutnú transformáciu celého potravinového systému, ktorá by nemala byť postavená výlučne na ekonomickej návratnosti.
„Ľudia naprieč EÚ už pred rokmi dali rázne najavo, že zatváranie zvierat do klietok je neakceptovateľné. Vítame, že Európska komisia predstavila plán, ktorý začína reflektovať požiadavky občanov a občianok. Musíme však jasne pomenovať, že toto ešte nie je víťazstvo. Je to len prvý krok k tomu, aby Komisia urobila to, čo sľúbila už pred piatimi rokmi a čo dodnes nespravila. Stále nám chýbajú jasné riešenia pre mnohé ďalšie zvieratá. Preto budeme aj naďalej nekompromisne požadovať ochranu pre všetky druhy zvierat uväznené v klietkach, rovnako ako aj pre rýchlokurčatá,“ uviedol riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
Ochranári zároveň apelovali na EK, aby do finálnych legislatívnych návrhov premietla aj požiadavky ľudí na plošný zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch bez akýchkoľvek výnimiek.
Zdroj: SITA.sk - Koniec klietkových chovov v Európskej únii sa priblížil, no ochranári upozorňujú, že to ešte nie je víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Koniec klietok pre sliepky chované na vajcia a lepšie životné podmienky pre prasnice či rýchlokurčatá sa podľa občianskeho združenia Humánny pokrok priblížili k realite. Upozornili, že Európska komisia (EK) zverejnila očakávanú Stratégiu EÚ pre hospodárske zvieratá, v ktorej sa zaväzuje predložiť konkrétne legislatívne návrhy do konca tohto roka.
Podľa ochranárov zvierat ide o pozitívny signál, upozornili však, že komisia ešte v plnej miere nenaplnila svoj pôvodný sľub o úplnom konci klietok v priemyselných veľkochovoch spred piatich rokov.
Pozitíva aj vážne nedostatky
„Vítanou novinkou v stratégii je plán EK raz a navždy skoncovať s krutou praxou hromadného zabíjania jednodňových kohútikov. Komisia rovnako zaujala rázne stanovisko k importu – dovážané živočíšne produkty z tretích krajín budú musieť spĺňať rovnaké požiadavky, aké platia v EÚ,“ uviedla organizácia Humánny pokrok.
Pozitívom podľa nich je aj plán nahradiť vývoz živých zvierat etickejšou alternatívou, ako aj prísnejšie podmieňovanie európskych dotácií pre producentov reálnym zlepšením životných podmienok zvierat.
Ochranári však v stratégii vidia aj nedostatky a vytýkajú jej, že nepokrýva všetky dotknuté druhy zvierat. Dokumentu podľa nich chýba posun smerom k extenzívnemu chovu, ktorý by kládol dôraz na environmentálne štandardy a dobré životné podmienky zvierat namiesto zamerania sa na kvantitu produkcie. Európska komisia podľa združenia tiež nedostatočne rieši nevyhnutnú transformáciu celého potravinového systému, ktorá by nemala byť postavená výlučne na ekonomickej návratnosti.
Žiadajú plošný zákaz
„Ľudia naprieč EÚ už pred rokmi dali rázne najavo, že zatváranie zvierat do klietok je neakceptovateľné. Vítame, že Európska komisia predstavila plán, ktorý začína reflektovať požiadavky občanov a občianok. Musíme však jasne pomenovať, že toto ešte nie je víťazstvo. Je to len prvý krok k tomu, aby Komisia urobila to, čo sľúbila už pred piatimi rokmi a čo dodnes nespravila. Stále nám chýbajú jasné riešenia pre mnohé ďalšie zvieratá. Preto budeme aj naďalej nekompromisne požadovať ochranu pre všetky druhy zvierat uväznené v klietkach, rovnako ako aj pre rýchlokurčatá,“ uviedol riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
Ochranári zároveň apelovali na EK, aby do finálnych legislatívnych návrhov premietla aj požiadavky ľudí na plošný zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch bez akýchkoľvek výnimiek.
Zdroj: SITA.sk - Koniec klietkových chovov v Európskej únii sa priblížil, no ochranári upozorňujú, že to ešte nie je víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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