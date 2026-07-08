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08. júla 2026

Top foto dňa (8. júl 2026): Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD, dopravná nehoda a samit NATO


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (8. júl 2026): Prvý Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD v Bratislave, dopravná nehoda v Bratislave a samit NATO v Turecku. [photo id="2451865" /] Top foto dňa (8. júl 2026): ...



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6a4e5a65abac2129273446 676x380 8.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (8. júl 2026): Prvý Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD v Bratislave, dopravná nehoda v Bratislave a samit NATO v Turecku.


[photo id="2451865" /]

Top foto dňa (8. júl 2026): Prvý Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD v Bratislave, dopravná nehoda v Bratislave a samit NATO v Turecku.



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href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-8-jul-2026/">Top foto dňa (8. júl 2026):





Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. júl 2026): Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD, dopravná nehoda a samit NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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