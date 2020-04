Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

10:22 Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť cestovným kanceláriám na Slovensku, ale aj ich klientom, ktorí nemohli a nebudú môcť pre celosvetovú pandémiu koronavírusu vycestovať.

Ako ďalej informuje rezort, pripravujú legislatívne zmeny, o ktorých bude v blízkej dobe rokovať vláda. „Cestujúci si budú môcť po dohode s cestovnou kanceláriou vybrať odklad alebo odstúpenie od zmluvy o zájazde bez uplatnenia sankcií. Diskutujeme o umožnení odkladu o 18 mesiacov,“ priblížil návrh ministerstva hospodárstva štátny tajomník rezortu Ján Oravec.

„Zároveň hľadáme mechanizmus ako pomôcť bezúročnými pôžičkami cestovným kanceláriám, aby sa pre mimoriadnu situáciu nedostali do úpadku,“ dodal.

10:05 Americká automobilka General Motors (GM) je pripravená realizovať prvú dodávku ventilátorov pre liečbu pacientov s ochorením Covid-19.

Firma GM začala ventilátory vyrábať minulý mesiac v partnerstve so spoločnosťou Ventec Life Systems. Americké ministerstvo zdravotníctva začiatkom tohto mesiaca ohlásilo zmluvu v objeme takmer 500 mil. USD s firmou GM o výrobe 30-tis. ventilátorov. Automobilka uviedla, že 600 ventilátorov dodá do konca tohto mesiaca a zvyšok z tejto objednávky splní do konca augusta. Informuje o tom portál cnn.com.

Ďalšie americké automobilky sa tiež snažia riešiť kritický nedostatok ventilátorov. Firma Ford na ich výrobe spolupracuje so spoločnosťou GE Healthcare. Ford však bude vyrábať relatívne jednoduché ventilátory. Tie sa budú môcť použiť na pomoc pacientom s ochorením Covid-19, ktorí nepotrebujú sofistikovanejšie prístroje.

9:49 Americký prezident Donald Trump oznámil, že zastaví financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pretože „zlyhala pri plnení svojej základnej povinnosti“ v reakcii na pandémiu koronavírusu. Medzinárodnú organizáciu OSN obvinil zo zlého vedenia a zatajovania šírenia vírusu po tom, čo sa objavil v Číne. Za to sa musí podľa jeho slov zodpovedať. Generálny tajomník OSN António Guterres však v tejto súvislosti vyhlásil, že teraz nie je „vhodný čas“ na škrtanie príspevkov WHO.

9:33 Očakávaný 24. ročník multižánrového festivalu Pohoda sa napokon neuskutoční.

9:22 Najväčší zamestnávateľ na Spiši, výrobný závod Embraco Slovakia, pozastavil výrobu. Podľa vedenia spoločnosti by mali pre koho vyrábať, nemajú však z čoho. Viaznu im dodávky materiálu od talianskych dodávateľov.

9:05 V britskom meste Milton Keynes sa počas pandémie nového koronavírusu osvedčila robotická donáška jedla. Takmer 200-tisíc tamojším obyvateľom rozvážajú jedlo miniatúrne autonómne vozidlá firmy Starship Technologies.