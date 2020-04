Koronavírus: Slovensko už má 20 obetí, dohodári budú môcť žiadať o SOS dotáciu a upravia pravidlá pre pendlerov (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

13:52 Z ministerstva školstva sa presunie 90 miliónov eur na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na „prvú pomoc“ materským školám. Uviedol to v v utorok na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Podotkol, že pri materských školách sa komplikovane zavádza vyučovanie na diaľku a učitelia tak majú znížený plat. Dodal, že Slovensko potrebuje materské školy, ich učiteľov a kapacity.

13:39 Vláda v utorok schválila pomoc pre dohodárov prostredníctvom SOS dotácie.

Ako na tlačovej konferencii uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodina Milan Krajniak (Sme rodina), od budúceho týždňa budú môcť žiadať o pomoc tí dohodári, ktorí nemajú od 12. marca tohto roka žiadny príjem. Príspevok bude vo výške 210 eur.

13:27 Na boj proti koronakríze bude môcť Slovensko využiť ďalších 1,2 miliardy eur.

13:22 Kedy sa obnovia letecké linky? „Wizz Air v rámci svojej siete liniek predáva letenky od 1. mája, Ryanair predáva letenky od 15. mája, flydubai od 22. mája, ruský dopravca Pobeda od 1. júna,“ informuje bratislavské letisko na sociálnej sieti Facebook, ale upozorňuje, že ak bude zákaz civilných letov opätovne predĺžený, tieto lety sa nemusia uskutočniť.

13:04 „Keď je druhá vlna, väčšina je importovaná,“ upozornil Krčméry s tým, že budeme musieť sledovať situáciu na letiskách, z ktorých by mohli teoreticky prísť na Slovensko infikovaní ľudia.

12:50 Premiér Matovič, nechcel povedať ako sa zmenia podmienky pre pendlerov. Krčméry však uviedol, že konzílium odborníkov sa už dohodlo na nových pravidlách a bude o nich v utorok od 14:00 rokovať Ústredný krízový štáb.

12:46 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na tlačovom brífingu uviedol, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na svete.

12:40 Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pochválila tvrdé opatrenia prijaté na obdobie Veľkej noci, ktoré teraz priniesli výsledky v podobe nízkych denných prírastkov. Poďakovala aj ľuďom, že ich dodržiavali a vďaka tomu sme na tom tak dobre.

12:34 Najhoršie je podľa profesora Vladimíra Krčméryho upadnúť do sebauspokojenia. „Sú dva okruhy, ktoré vidíme ako rizikové,“ vyhlásil na tlačovom brífingu s tým, že prvou je režim na hraniciach, kde nechcem, aby sa nám importovali nové prípady na Slovensko. Rizikom by bolo podľa neho bolo zložiť si rúška.

12:31 Matovič varoval, že pri rýchlom „vypínaní“ prijatých opatrení sa nám môže vrátiť druhá vlna, ktorá bude dramaticky krutejšia, ako bolo, to čo bolo doteraz. A aj to, čo si dovolíme teraz otvoriť, by sme potom podľa premiéra museli v panike zatvárať.

12:27 „Sme európska špička v boji proti koronavírusu a mnohé krajiny nám závidia a radi by si to s nami vymenili“ vyhlásil premiér Matovič s tým, že lídri sa ho na videokonferencii pýtali, čo robíme lepšie, ako iné krajiny. On mi s dávkou humoru odpovedal, že falšujeme štatistiky a mnohí sa na tom zasmiali.

12:07 Diabetológovia vyšetrujú najmä akútne prípady, zdravotný stav konzultujú s pacientmi telefonicky.

11:58 Ministerstvo zdravotníctva SR ohrozeným pacientom umožňuje aj mobilné odbery v domácom prostredí.

11:42 Reštaurácie v Rakúsku sa v súlade s už zverejnenými plánmi otvoria 15. mája, hotely budú nasledovať o dva týždne neskôr, 29. mája. Uviedla to v utorok ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová. V gastronomických zariadeniach budú môcť pri jednom stole sedieť štyri dospelé osoby plus deti. Povinnosť držať od seba bezpečný odstup sa na zákazníkov nevzťahuje, personál reštaurácií však musí nosiť rúška na tvári.

Obyvatelia aj firmy si veľmi želajú „návrat k úplne normálnemu životu“, poznamenala Köstingerová. Aktuálne ohlásené uvolnenia reštrikcií sa bude každé dva týždne prehodnocovať. Cestovná mapa ale podľa ministerky dáva firmám istotu pri plánovaní. „Podniky sa teraz môžu začať pripravovať na otvorenie,“ zdôraznila Köstingerová. Otváracie hodiny pre reštaurácie sú stanovené od 6:00 do 23:00.

11:17 Do siete karanténnych zariadení určených pre repatriantov pribudne aj hotel Holiday Inn v centre Trnavy. Aktivovaný bude po splnení prísnych hygienických opatrení najskôr v stredu 29. apríla.

10:57 Nová interaktívna funkcia v populárnej aplikácii TikTok umožní používateľom prispieť počas pandémie nového koronavírusu charite. Tvorcovia videí či livestreamov si do nich budú môcť vložiť takzvané „darovacie nálepky“ (Donation Stickers) a prostredníctvom nich zbierať peniaze pre charitatívnu organizáciu podľa ich výberu. Informuje o tom portál TechCrunch. Používatelia budú môcť charitám prispieť po poklepaní na nálepku. Otvorí sa im vyskakovacie okienko, kde môžu následne darovať peniaze bez toho, aby opustili aplikáciu. Na začiatku budú môcť tvorcovia videí a ich fanúšikovia prostredníctvom funkcie podporiť charitatívne organizácie CDC Foundation, James Beard Foundation, Meals on Wheels, MusiCares, National PTA, National Restaurant Association Educational Foundation, No Kid Hungry a The Actors Fund, ktorých súčasné misie podporujú zraniteľné skupiny či komunity zasiahnuté opatreniami zameranými proti koronavírusu, ako sú napríklad umelci, učitelia či zamestnanci reštaurácií. Dary sprostredkuje charitatívna platforma Tiltify, zameraná na získavanie financií, ktorá bude mať na starosti spracovanie platieb. Tiltify, ktorá má skúsenosti s podobnými funkciami počas živých prenosov, už v minulosti spolupracovala na viacerých iniciatívach s platformou Twitch. 10:40 Nemecké firmy sa pripravujú na rušenie pracovných miest. Index merajúci ochotu prijímať nových pracovníkov, ktorý zostavuje mníchovský inštitút Ifo, v apríli klesol na 86,3 bodu z marcovej hodnoty 93,4 bodu. Výsledok bol najhorší od začiatku zverejňovania indexu v roku 2002. Prepad bol podľa inštitútu Ifo bezprecedentný vo všetkých štyroch sledovaných odvetviach najväčšej európskej ekonomiky. Zamestnávatelia v službách počítajú s prepúšťaním prvýkrát od finančnej krízy v roku 2009. V spracovateľskom priemysle sa trend znižovania počtu zamestnancov pravdepodobne zintenzívni. Pokles zasiahne aj maloobchod s výnimkou supermarketov, negatívnemu trendu sa nevyhne ani doteraz silný stavebný sektor, predpovedá mníchovský inštitút. 10:28 V Česku v pondelok pribudlo iba 41 nových prípadov ochorenia Covid-19. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva koronavírusom sa už od začiatku pandémie infikovalo 7449 ľudí. V krajine už urobili 226 255 testov, za posledný deň sa ich počet zvýšil o 7776. Už 2842 pacientov sa vyliečilo a 223 nákaze podľahlo. 10:11 Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020. Informovalo ministerstvo školstva na sociálnej sieti Facebook.

10:00 Po testovaní zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove otestovali na koronavírus aj zamestnancov Zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate. Aj v tomto prípade výsledky potvrdili, že ani jeden z nich vírus SARS-CoV-2 nemá. Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. V Zariadení Náruč sa testom najprv podrobilo 78 zamestnancov a následnej aj všetkých 146 klientov – seniorov, ktorí patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva. Všetky vykonané testy boli negatívne a rovnaké výsledky prišli aj v prípade 75 zamestnancov Zariadenia pre seniorov Harmónia. Zdravotníci všetkým pracovníkom odobrali vzorky priamo v areáli zariadenia ešte minulý týždeň. „Výsledky prichádzali postupne a v pondelok sa ich podarilo definitívne skompletizovať. Všetky testy boli negatívne, vďaka čomu už v zariadení s istotou vedia, že nikto zo zamestnancov nemá koronavírus,“ uviedol Tomek. Ako dodal, v celom zariadení aj naďalej platí prísny hygienický režim, ktorý má zabezpečiť pre klientov čo najvyššiu možnú ochranu pred ochorením Covid-19. 9:51 V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 175 pacientov, z nich už 57 má potvrdené ochorenie Covid-19. 9:44 Z troch nových prípadov sú dva z Prešovského kraja a jedna pozitívne testovaná osoba na ochorenie Covid-19 je z Košického kraja.

9:34 V pondelok na Slovensku urobili 1767 testov. Pribudlo aj 20 vyliečených pacientov, spolu ich tak je už 423.

9:24 Na Slovensku sa za posledný deň (pondelok) zvýšil počet infikovaných o troch na 1384. Pribudli však aj dve úmrtia a počet obetí s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 stúpol na 20. 9:12 Opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu nedovolia v tomto roku zorganizovať obľúbené športové podujatia v Martine. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová, v roku 2020 sa neuskutočnia Turčianske hry mládeže (THM) ani Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov. 9:06 Ochoreniu Covid-19 vo svete už podľahlo takmer 212-tisíc ľudí a viac ako 923-tisíc sa vyliečilo.

8:50 Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že táto špecializovaná agentúra OSN vydala najvyššiu úroveň výstrahy pred novým koronavírusom skoro, nie všetky krajiny sa však riadili jej odporúčaniami.

8.45 Ceny ropy pokračovali ráno v poklese po výraznom pondelkovom (27. 4.) páde. Negatívny vplyv na ceny majú aktuálne rýchlo sa plniace kapacity zásobníkov a predaj zo strany veľkých ropných fondov.

8:32 Podľa oficiálnych údajov podľahlo koronavírusu viac ako 200-tisíc ľudí po celom svete. Experti ale tvrdia, že štatistiky môžu byť skreslené.