Krajniak chce udržať pracovné miesta, zamestnávateľom aj živnostníkom zrejme poskytnú príspevky

25.3.2020 - Vláda v stredu schválila legislatívny návrh, ktorý umožní zamestnávateľom vyplácať príspevok na udržanie pracovných miest. "Otvárame priestor na to, aby sme vedeli zamestnávateľom garantovať výhodnejšie finančné podmienky, ak udržia pracovné miesto a neprepustia zamestnanca, než ako keby ho mali prepustiť," povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak na tlačovej besede po rokovaní vlády.Zamestnávatelia podľa neho budú môcť na úrady práce poslať žiadosť o vyplatenie takéhoto príspevku. "Príspevok bude nárokovateľný za podmienok, ktoré následne schváli vláda," uviedol šéf rezortu. Tieto príspevky by sa mali podľa Krajniaka financovať najmä zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, prípadne zo štátneho rozpočtu. "Základná podmienka je udržanie pracovného miesta," zdôraznil.Nárok na príspevok má mať zamestnávateľ, ktorý musel uzatvoriť svoju prevádzku po rozhodnutí Ústredného krízového štábu. "Nárok bude počas obdobia mimoriadnej situácie a určitý počet mesiacov po jej skončení," informoval minister práce.Príspevok bude aj pre toho zamestnávateľa, ktorý musel zatvoriť alebo obmedziť svoju prevádzku pre pokles odbytu, stratu zakázok alebo pre problémy u dodávateľov alebo subdodávateľov. Aj v tomto prípade bude nárok na tento príspevok trvať počas mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení."Výška príspevku a stanovenie presných podmienok, napríklad aký musí byť pokles odbytu, toto je rámec, ktorý po schválení zákona určí vláda," tvrdí Krajniak. Vláda tak podľa neho určí, aký objem financií na jednotlivé typy projektov pôjde.Ďalším opatrením má byť pomoc pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). "Príspevok bude nárokovateľný pre každú SZČO, živnostníci, umelci, samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí splnia podmienky," povedal. Základnou podmienkou podľa Krajniaka bude to, aby SZČO pokračovala vo svojej činnosti aj po skončení čerpania príspevku.Nárok na príspevok bude mať ten podnikateľ, ktorý musel zatvoriť svoju prevádzku po rozhodnutí Ústredného krízového štábu a bude trvať počas mimoriadnej situácie a určitý počet mesiacov po jej skončení.Príspevok bude aj pre tú SZČO, ktorá musela zatvoriť alebo obmedziť svoju prevádzku pre pokles odbytu, stratu zakázok alebo pre problémy u dodávateľov alebo subdodávateľov.Novelou zákona o službách zamestnanosti sa tak má rozšíriť okruh aktívnych opatrení na trhu práce o projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení."Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov," uviedlo ministerstvo.V súvislosti so vzniknutou situáciou sa má novelou zákona odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti."Taktiež sa navrhuje umožniť občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu," dodáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.