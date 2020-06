Kronos Quartet, Marina Satti & Fonés, Donny Benét, Liraz, Shht, Bazzookas, Space Lady a Crack Cloud na Pohoda in The Air

Slnko privítame nertradične počas jeho západu nad San Franciscom spoločne s Kronos Quartet. Z Austrálie sa aj s novým albumom Mr. Experience predstaví Donny Benét, debutový album a audiovizuálnu performance pripravenú špeciálne pre Pohodu predvedú kanadskí Crack Cloud, space rock pre novú generáciu zahrajú belgickí Shht a zo svojho autobusu sa opäť prihlásia Bazzookas. Diváci Pohoda in the Air uvidia aj fantastické umelkyne ako Space Lady z amerického Colorada, Marinu Satti & Fonés z Grécka či iránsko-izraelskú herečku a speváčku Liraz.

V predpremiére uvedieme dokument režisérky Lucii Kašovej Orchester z krajiny ticha o prvom afgánskom ženskom orchestri ZOHRA. Okrem vyššie uvedených mien sa môžete tešiť aj približne na ďalších 50 koncertov a vystúpení, súčasťou ktorých bude aj literatúra, debaty a vizuálne umenie. Toto všetko ponúkne Pohoda svojim návštevníkom aj vďaka partnerom vo forme nevšedného bezplatného live streamu na svojom webe, facebookovom profile a YouTube-ovom kanáli od 9. do 12. júla 2020.

Kronos Quartet

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu Pohoda sú ranné vítania slnka a inak tak to bude aj v prípade Pohody in the Air. Dosť veľkou zmenou bude ale fakt, že diváci neuvidia o piatej ráno slnko vychádzať nad Trenčianskym hradom, ale zapadať nad Tichým oceánom. Slot bude totiž patriť azda najznámejšiemu sláčikovému kvartetu zo San Francisca – Kronos Quartet. Títo špičkoví muzikanti spolupracovali s umelcami a skladateľmi ako David Bowie, Paul McCartney, Laurie Anderson, Terry Riley, Rhiannon Giddens, Arvo Pärt, Wu Man, Philip Glass, Tanya Tagaq, John Adams, Henryk Górecki alebo Steve Reich. S ich umením ste sa mohli stretnúť aj vo filmoch Rekviem za sen, Fontána, 21 gramov či Veľká nádhera. Kronos Quartet zahrali aj na Pohode 2018, kde okrem iného uviedli v premiére skladbu Miroslava Tótha venovanú pamiatke J. Kuciaka a M. Kušnírovej s názvom Kvarteto siahajúcich chápadiel.

Donny Benét

Počas premiéry na Slovensku v roku 2018 vystúpil sám, na následnej vypredanej jesennej tour ho už na saxofóne sprevádzal brat Dan a minulý rok odohral Pohodu s celou kapelou – v rámci európskej premiéry v zostave The Donny Benét Show Band. Donny sa so slovenskými fanúšikmi spojí aj toto leto, no tentokrát pre nich pripraví set zo svojho austrálskeho štúdia, v ktorom zaznejú aj piesne z jeho novinky Mr. Experience. NME vyzdvihuje Jeho schopnosť reštaurovať 80-te roky do modernej a zároveň klasickej podoby. Podľa magazínu je jeho „post-disco party guilty pleasure poslednej dekády – je to hudba pre polnočné tance v miernom opojení, pri ktorých dúfate, že sa nikto iný nepozerá.“

Marina Satti & Fonés

Táto famózna speváčka, herečka a producentka (absolventka Berkley) má hity s desiatkami miliónov pozretí na YouTube. NPR, Vice či Huffington Post sa zhodujú na tom, že Marina Satti reprezentuje svojou tvorbou optimizmus i nádej mladej generácie v Grécku i na celom svete. Spolupracovala s umelcami ako Bobby McFerrin, Paco de Lucia, Wayne Shorter, Danilo Perez, Nikos Mamangakis a mnohými ďalšími.

Liraz

Iránsko-izraelská speváčka, tanečníčka, pesničkárka a herečka Liraz vo svojom hudobnom projekte kombinuje moderné zvuky a beaty Los Angeles a Tel Avivu s etnickými príchuťami jej perzských/teheránskych koreňov. V novembri vydala pieseň Zan Bezan, ktorá je jej osobným volaním po rodovej rovnosti. Táto pulzujúca elektro-popová pieseň je ochutnávkou z jej druhého albumu, z ktorého ukážky budú môcť počuť aj diváci Pohoda in the Air.

Crack Cloud

Kanadský umelecký kolektív Crack Cloud pripraví audiovizuálne dielo vytvorené špeciálne pre festival Pohoda in the Air. Podľa The Guardian znejú ako mix Gang of Four a Fela Kutiho s prímesou hip-hopu, pričom ich tvorba slúži ako spôsob prežitia (alebo ak chcete doslova odvykačka) pre členov i fanúšikov kapely. Denník tým naráža na fakt, že kolektív založili umelci z komunity sociálnych pracovníkov venujúcich sa harm reduction v neslávne známej štvrti Vancouveru Downtown Eastside. Len nedávno zverejnili novinku „Ouster Stew“ z pripravovaného debutu Pain Olympics, ktorý vyjde 17. júla 2020. Ochutnávku z neho zrejme ponúknu len pár dní pred jeho zverejnením aj divákom online festivalu Pohoda in the Air.

Shht

Táto zostava z Gentu vychádza podľa vlastných slov zo syntetických basových liniek podávaných noise-bandom s chemickými myšlienkami spevákom mentálne i fyzicky visiacim zo stropu. Koncom roka 2018 vydali debut Love Love Love. Každé slovo „Love“ v názve albumu zastupuje rôznu konotáciu tohto pojmu – v postupke od sprofanovaného slova láska na sociálnych sieťach, cez silne pozitívny vzťah medzi blížnymi až po najintímnejšiu verziu lásky medzi zamilovanými bytosťami.

Space Lady

Súčasťou Pohody in the Air bude aj žijúca outsiderská hudobná legenda The Space Lady. The Guardian zaradil jej album The Space Lady's Greatest Hits do zoznamu 101 najzvláštnejších nahrávok na Spotify a NME do výberu 101 albumov, ktoré si musíte vypočuť skôr, než zomriete. The Space Lady pre nás objavila naša grafička a kurátorka Tereza Maco, ktorá o jej bookingu povedala: „Vesmírna Pani by sa mala stať guilty plezírom každého pozemšťana, pretože vesmírny mainstream už dávno ovládla svojou vrúcnosťou a Casio klávesmi na baterky.“

Bazzookas

Súčasťou Pohody in the Air budú aj srdciari, skvelí muzikanti a zabávači Bazzookas. Partia, ktorej je jedno, či hrajú na veľkom pódiu, v autobuse, v nocľahárni pre ľudí bez domova alebo online z Holandska. Zakaždým ponúknu nákazlivú radosť z hrania a neskutočnú energiu.

Potvrdení umelci festivalu Pohoda in the Air:

Kronos Quartet, Donny Benét, Marina Satti & Fonés, Liraz, Space Lady, Crack Cloud, Bazzookas, Shht, Milan Lasica & Dorota Nvotová, Tittingur,...

YouTube playlist: www.youtube.com/playlist?list=PLGG5Me5Y4x0B0xHXc45ruPoTNgILA9w2j

Spotify playlist: https://bit.ly/pohoda-in-the-air-spotify