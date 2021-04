Rozchod po najväčšom úspechu či životná lekcia pre všetkých, píšu médiá o Vlhovej a Magonim

7.4.2021 - Päťročná úspešná spolupráca Livia Magoniho a Petry Vlhovej je na konci a lyžiarsky svet tento pracovný rozchod čerstvej víťazky Svetového pohára a jej náročného trénera nehodnotí ako úplne prekvapujúci. A to aj napriek tomu, že Magoni mal s tímom Petry Vlhovej ešte rok platnú zmluvu a viackrát deklarovali, že sa spolu chystajú na budúci rok zaútočiť na medailu na zimných olympijských hrách v Pekingu.





"Po nelichotivých komentároch sa Petra Vlhová a tréner Livio Magoni rozišli," napísalv titulku a ďalej pokračoval: "Len pár dní po zverejnení nelichotivých komentárov trénera Livia Magoniho sa šampiónku práve skončenej sezóny Petra Vlhová rozhodla prerušiť spoluprácu s okázalým Talianom. V utorok v spoločnej tlačovej správe obaja oznámili koniec svojich profesionálnych vzťahov. Trvali päť rokov."píše, že tento rozchod v lyžiarskom proficirkuse nie je až taký neočakávaný vzhľadom na to, čo nedávno Magoni utrúsil na adresu Vlhovej. "V rozhovore na konci marca Magoni opísal svoju zverenku ako 'železo' pre jej štýl jazdenia. Toto prirovnanie veľmi zle prijala nielen samotná Vlhová, ale aj jej domovská krajina - Slovensko. Magoni sa chcel z toho vykrútiť tvrdením, že výraz nebol správne preložený, ale už bolo neskoro. Škoda sa už stala," uvádza Blick.Aj uznávanývenuje pozornosť koncu spolupráce Magoniho a Vlhovej a v titulku oznamuje, že sa tak stalo po životnej sezóne slovenskej zjazdárky. K predčasnému ukončeniu zmluvy, ktorá mala vypršať až v budúcej sezóne, sa vyjadril aj Magoni. "Nebol to len dobrý športový príbeh, ale aj životná lekcia pre nás všetkých. Tak to už v športe chodí," cituje idnes.cz talianskeho odborníka., ktorý sa v posledných dvoch-troch rokoch zrejme najviac venoval hodnoteniu spolupráce Magoniho s Vlhovou, priniesol tento titulok: "Už je to oficiálne - cesty Petry Vlhovej a Livia Magoniho sú rozdelené. Bolo to päť fantastických rokov, ale teraz prichádza nová kapitola."V ďalšom texte Taliani napísali: "Nezhody v tíme sa objavili na verejnosti už po finále Svetového pohára v Lenzerheide, kde spolu vybojovali najväčší úspech - dobyli veľký glóbus. Je to najväčšia a najdôležitejšia méta v kariére každého lyžiara a spolu chceli uchmatnúť aj to, čo im zatiaľ chýba - olympijskú medailu v Pekingu 2022. To sa však už nestane, lebo rok predtým sa rozhodli ukončiť spoluprácu."Taliani si všimli aj poďakovanie oboch strán za úspešnú spoluprácu a vyzdvihli rezervovaný postoj Vlhovej. "Jedny dvere sa zatvárajú, ale tisíc ďalších sa otvára a my len musíme zvoliť správnu cestu. Ale tentoraz každý už svoju vlastnú," napísala Slovenka na rozlúčku s Magonim. Ten zareagoval okrem iného aj tým, že priznal chyby, ktoré urobil. "Ospravedlňujem sa za všetky chyby počas piatich rokov. Vždy som však dal do našej spolupráce všetko, čo bolo vo mne."