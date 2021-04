Úspešná spolupráca končí: Vlhová ukončila spoluprácu s trénerom Magonim

Poďakovanie za úžasných päť rokov

Magoni sa ospravedlnil za chyby

6.4.2021 - Talian Livio Magoni končí na pozícii trénera slovenskej reprezentantky v zjazdovom lyžovaní Petry Vlhovej. Informáciu o tom priniesla víťazka veľkého krištáľového glóbusu zo Svetového pohára 2020/2021 na svojom facebooku aj s vyjadreniami dotknutých strán vrátane kouča Magoniho.Taliansky tréner viedol Vlhovú od leta 2016 a ich spolupráca vyvrcholila v marci 2021 celkovým triumfom vo Svetovom pohári."Bola to dlhá a náročná cesta za tým, čo sme si všetci tak neskutočne želali. Nakoniec sa sen stal skutočnosťou a ja držím v rukách veľký glóbus. Úžasných päť rokov s tebou Livio, počas ktorých som sa veľa naučila. Som nesmierne vďačná za tvoj čas, tvoju nekonečnú energiu, perfekcionizmus a nádej, ktorú si do mňa neustále vkladal. Jedny dvere sa zatvárajú, tisíc ďalších sa otvára a my si musíme iba správne vybrať. No tentokrát každý tie svoje. Ďakujem Livio Magoni," napísala Petra Vlhová na sociálnej sieti.O možnom odchode Magoniho od Petry Vlhovej sa už hovorilo istý čas, najmä však v druhej polovici marca v týždni po zisku veľkého krištáľového glóbusu slovenskou reprezentantkou. Taliansky kouč sa novinárom vo svojej vlasti vyjadril na adresu Vlhovej mimoriadne tvrdo. Podľa Magoniho jeho slová neboli pochopené úplne správne a každému, koho sa dotkli, sa verejne ospravedlnil. Na prelome marca a apríla ešte v Jasnej absolvoval s Vlhovou testovanie lyží pred novou sezónou, teraz prišiel ne-čakaný koniec spolupráce.Vlhová pod Magoniho vedením získala aj dva malé krištáľové glóbusy v sezóne 2019/2020, na jej konto tiež pribudlo šesť medailí z majstrovstiev sveta - striebro v tímovej súťaži v St. Moritzi 2017, komplet v Aare 2019 (zlato v obrovskom slalome, striebro v kombinácii a bronz v slalome) a dve strieborné medaily v Cortine d'Ampezzo (kombinácia a slalom).Šéf Vlhovej tímu otec Igor Vlha doplnil: "Livio odviedol s Peťou skvelú prácu a absolútne naplnil predsavzatia, ktoré sme si spoločne stanovili. Veľmi si ho vážim s chcem sa mu poďakovať za jeho inšpirujúcu profesionalitu, ktorou ovplyvnil naše životy. Som presvedčený, že na základoch, ktoré sa nám spoločne podarilo vybudovať, vystaviame aj ďalší rast všetkých členov nášho Ski Team Vlha."Na Vlhovej facebooku sa objavilo aj vyjadrenie talianskeho odborníka Magoniho: "Päť krásnych a neuveriteľných rokov ubehlo rýchlo. S výnimočnou športovkyňou, ktorá verila vo mňa a v moje pracovné metódy a koncepty. Dosiahli sme na vrchol, vrchol tej hory, ktorá bola pred piatimi rokmi tak vysoká, no uprostred cesty mala mnoho sladkých zadosťučinení, ktoré sme všetci dosiahli s veľkými obeťami. Od toho dňa v Clusone tomu verila Petra, Igor a môj verný kolega Matej Gemza. Veľa sme toho obetovali, ale dosiahli sme náš cieľ. Som hrdý na to, že sa nám podarilo vybudovať profesionálny tím a že som sa od jeho členov mohol veľa naučiť. Ďakujem Borisovi, Stanovi, Simonovi, Marcovi, Mattii, Gigi, Matteovi, Soni, Petre. Nebol to len dobrý športový príbeh, ale aj životná lekcia pre nás všetkých, pretože taký musí byť šport. Ďakujem všetkým slovenským ľudom, úžasným fanúšikom, hrdým na svoju vlajku, hymnu a bolo mi cťou pomôcť vám prežiť všetky tieto chvíle. Prepáčte za všetky moje chyby za týchto päť rokov, ale zaručujem vám, že som do toho vložil a dal všetko, čo som mal. Vďaka Ski Team Vlha, ale nadovšetko vďaka Petra. Ciao."