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16. októbra 2026

Kyjev začal pri zastávkach stavať mobilné protiletecké kryty, prvý pojme desať ľudí


Tagy: protivzdušná ochrana ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Mesto plánuje osadiť ďalších 14 betónových úkrytov, projekt však vyvolal kritiku pre pomalé tempo zavádzania. Kyjev začal pri zastávkach verejnej ...



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russia_ukraine_war_87555 676x507 16.10.2026 (SITA.sk) - Mesto plánuje osadiť ďalších 14 betónových úkrytov, projekt však vyvolal kritiku pre pomalé tempo zavádzania.


Kyjev začal pri zastávkach verejnej dopravy inštalovať mobilné betónové kryty, ktoré majú chrániť obyvateľov počas ruských leteckých útokov.


Ukrajinská metropola v posledných týždňoch čelí takmer nepretržitým poplachom a útokom na obytné štvrte, školy, čerpacie stanice, železnice, komunikačnú infraštruktúru aj mosty.



Kryty budú pribúdať


Prvý kryt v tvare stanu vznikol pri autobusovej zastávke. „Úkryt má poskytovať dočasnú ochranu ľuďom počas ostreľovania a leteckých poplachov,“ uviedla kyjevská mestská správa.

Mesto s približne tromi miliónmi obyvateľov plánuje kúpiť ďalších 14 takýchto krytov. Každý poskytne sedenie pre desať ľudí a priestor pre invalidný vozík.

Zelenskyj proti Kličkovi


Projekt však vyvolal kritiku pre pomalé tempo. Poslanec Jaroslav Jurčyšyn poznamenal, že „hlavné mesto je už tri mesiace pod útokmi riadených striel a až teraz budú mať Kyjevčania šancu ukryť sa“.

Napätie zároveň rastie aj medzi starostom Vitalijom Kličkom a prezidentom Volodymyrom Zelenským pre pripravenosť mesta na zimu. Kličko tvrdí, že Kyjev funguje v režime „prežitia“ a odkázal: „Hľadanie obetných baránkov ľudí nezohreje.“


Zdroj: SITA.sk - Kyjev začal pri zastávkach stavať mobilné protiletecké kryty, prvý pojme desať ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protivzdušná ochrana ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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