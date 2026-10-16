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16. októbra 2026
Španielsko a Taliansko sa dohodli na ukončení hraničných kontrol, ktoré zaviedli pre spory o migráciu
Hoci nemajú spoločnú pozemnú hranicu, cestujúci na leteckých linkách medzi oboma krajinami museli počas trvania opatrení absolvovať pasové kontroly. Taliansko a Španielsko sa dohodli na zrušení ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Hoci nemajú spoločnú pozemnú hranicu, cestujúci na leteckých linkách medzi oboma krajinami museli počas trvania opatrení absolvovať pasové kontroly.
Taliansko a Španielsko sa dohodli na zrušení hraničných kontrol, ktoré zaviedli po vzájomnom spore o migračnú politiku, informovali v piatok diplomatické a vládne zdroje oboch krajín.
Napätie medzi krajinami vzniklo počas leta, keď talianske ministerstvo vnútra zaviedlo kontroly cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska potom, ako desaťtisíce migrantov prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike.
Dohodu o zrušení kontrol uzavreli po rokovaní talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza počas prebiehajúceho samitu európskych lídrov v Bruseli. Migrácia patrila medzi hlavné témy stretnutia európskych lídrov.
Podľa talianskych vládnych zdrojov zostanú kontroly zavedené Rímom v platnosti ešte jeden týždeň, aby ich bolo možné zrušiť súčasne s opatreniami prijatými Madridom.
Hoci Taliansko a Španielsko nemajú spoločnú pozemnú hranicu, cestujúci na leteckých linkách medzi oboma krajinami museli počas trvania opatrení absolvovať pasové kontroly. Za bežných okolností sa tak nedialo, keďže obe krajiny sú súčasťou schengenského priestoru voľného pohybu osôb.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko a Taliansko sa dohodli na ukončení hraničných kontrol, ktoré zaviedli pre spory o migráciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansko a Španielsko sa dohodli na zrušení hraničných kontrol, ktoré zaviedli po vzájomnom spore o migračnú politiku, informovali v piatok diplomatické a vládne zdroje oboch krajín.
Napätie medzi krajinami vzniklo počas leta, keď talianske ministerstvo vnútra zaviedlo kontroly cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska potom, ako desaťtisíce migrantov prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike.
Dohodu o zrušení kontrol uzavreli po rokovaní talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza počas prebiehajúceho samitu európskych lídrov v Bruseli. Migrácia patrila medzi hlavné témy stretnutia európskych lídrov.
Podľa talianskych vládnych zdrojov zostanú kontroly zavedené Rímom v platnosti ešte jeden týždeň, aby ich bolo možné zrušiť súčasne s opatreniami prijatými Madridom.
Hoci Taliansko a Španielsko nemajú spoločnú pozemnú hranicu, cestujúci na leteckých linkách medzi oboma krajinami museli počas trvania opatrení absolvovať pasové kontroly. Za bežných okolností sa tak nedialo, keďže obe krajiny sú súčasťou schengenského priestoru voľného pohybu osôb.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko a Taliansko sa dohodli na ukončení hraničných kontrol, ktoré zaviedli pre spory o migráciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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