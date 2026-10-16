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16. októbra 2026
Pre ruské útoky na ukrajinskú energetiku môžu krajinu v zime opäť opustiť milióny obyvateľov, upozorňuje IOM
Tagy: Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Ukrajinci ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine vysídlenci
Podľa organizácie opakované útoky na civilnú energetickú infraštruktúru pripravujú rodiny o základné životné podmienky a nútia ich znovu zvažovať odchod z domovov. Miliónom Ukrajincov, ktorí sa ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Podľa organizácie opakované útoky na civilnú energetickú infraštruktúru pripravujú rodiny o základné životné podmienky a nútia ich znovu zvažovať odchod z domovov.
Miliónom Ukrajincov, ktorí sa po úteku pred ruskou inváziou vrátili domov, hrozí počas nadchádzajúcej zimy opätovné vysídlenie, upozornila v piatok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Podľa organizácie opakované ruské útoky na civilnú energetickú infraštruktúru pripravujú mnohé rodiny o základné životné podmienky a nútia ich znovu zvažovať odchod z domovov. „Zima sa na Ukrajine rýchlo blíži a pre mnohých Ukrajincov môžu byť nasledujúce mesiace najťažšie od začiatku vojny,“ vyhlásil regionálny riaditeľ IOM pre Európu a strednú Áziu Arthur Erken.
Podľa neho miliónom ľudí, ktorí predtým utiekli a následne sa vrátili do svojich domovov, teraz hrozí ďalšie vysídlenie. „Podmienky sa zo dňa na deň zhoršujú a ľudia stoja pred zúfalými rozhodnutiami v boji o prežitie,“ dodal.
IOM odhaduje, že na území Ukrajiny zostáva približne 3,6 milióna vnútorne vysídlených osôb. Ďalších asi 3,8 milióna ľudí sa už vrátilo do svojich domovov, ktoré sú však často poškodené alebo len čiastočne obývateľné.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Najväčší počet ukrajinských utečencov podľa Erkena v súčasnosti hostia Poľsko, Nemecko a Česká republika. „Som presvedčený, že tieto krajiny sa pripravujú na možnosť, že Ukrajinci sa v prípade ďalšieho zhoršenia situácie opäť pokúsia krajinu opustiť,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Pre ruské útoky na ukrajinskú energetiku môžu krajinu v zime opäť opustiť milióny obyvateľov, upozorňuje IOM © SITA Všetky práva vyhradené.
Miliónom Ukrajincov, ktorí sa po úteku pred ruskou inváziou vrátili domov, hrozí počas nadchádzajúcej zimy opätovné vysídlenie, upozornila v piatok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Podľa organizácie opakované ruské útoky na civilnú energetickú infraštruktúru pripravujú mnohé rodiny o základné životné podmienky a nútia ich znovu zvažovať odchod z domovov. „Zima sa na Ukrajine rýchlo blíži a pre mnohých Ukrajincov môžu byť nasledujúce mesiace najťažšie od začiatku vojny,“ vyhlásil regionálny riaditeľ IOM pre Európu a strednú Áziu Arthur Erken.
Podľa neho miliónom ľudí, ktorí predtým utiekli a následne sa vrátili do svojich domovov, teraz hrozí ďalšie vysídlenie. „Podmienky sa zo dňa na deň zhoršujú a ľudia stoja pred zúfalými rozhodnutiami v boji o prežitie,“ dodal.
IOM odhaduje, že na území Ukrajiny zostáva približne 3,6 milióna vnútorne vysídlených osôb. Ďalších asi 3,8 milióna ľudí sa už vrátilo do svojich domovov, ktoré sú však často poškodené alebo len čiastočne obývateľné.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Najväčší počet ukrajinských utečencov podľa Erkena v súčasnosti hostia Poľsko, Nemecko a Česká republika. „Som presvedčený, že tieto krajiny sa pripravujú na možnosť, že Ukrajinci sa v prípade ďalšieho zhoršenia situácie opäť pokúsia krajinu opustiť,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Pre ruské útoky na ukrajinskú energetiku môžu krajinu v zime opäť opustiť milióny obyvateľov, upozorňuje IOM © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Ukrajinci ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine vysídlenci
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