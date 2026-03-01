Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

01. marca 2026

Lionel Messi skončil po incidente s fanúšikom na trávniku, zasiahla ochranka



Inter Miami odohral vo štvrtok prípravný zápas v portorickom meste Bayamon, kde nastúpil proti ekvádorskému tímu Independiente del Valle. V 88. minúte niekoľko fanúšikov vtrhlo na hraciu plochu.



Zdieľať
Lionel Messi skončil po incidente s fanúšikom na trávniku, zasiahla ochranka

Argentínsky futbalista Lionel Messi zažil počas prípravného stretnutia Interu Miami v Portoriku nepríjemný incident s fanúšikom, po ktorom skončil na trávniku. Zasiahnuť musela ochranka, osemnásobný držiteľ Zlatej lopty vyviazol bez zranenia.


Inter Miami odohral vo štvrtok prípravný zápas v portorickom meste Bayamon, kde nastúpil proti ekvádorskému tímu Independiente del Valle. V 88. minúte niekoľko fanúšikov vtrhlo na hraciu plochu. Jeden z nich sa dostal až k stredovému kruhu, kde chytil Messiho za pás. Rýchlo zasiahli členovia ochranky, ktorí fanúšika spolu s hviezdnym Argentínčanom stiahli na zem. Messimu sa nič nestalo a pokračoval v hre. Inter napokon zvíťazil 2:1, kapitán majstrov sveta z Kataru 2022 strelil z pokutového kopu druhý gól účastníka zámorskej MLS.

Duel sa mal pôvodne uskutočniť už 13. februára, no museli ho odložiť. Messi totiž v predchádzajúcom zápase proti ekvádorskej Barcelone SC pociťoval menší diskomfort na ľavej nohe. Informáciu priniesla agentúra AP.


