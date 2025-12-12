|
Pohoda festival
12. decembra 2025
Lykke Li headlinerkou piatkového programu Pohody 2026. Na Pohodu predaných 80 % vstupeniek.
Festival Pohoda dnes oznámil nové meno, ktoré obohatilo silný line-up 30. ročníka festivalu.
Je ním švédska speváčka Lykke Li, jedna z najvýraznejších osobností súčasnej indie a popovej scény, ktorá sa vôbec po prvýkrát predstaví slovenskému publiku. Tento týždeň festival do svojho line-upu pridal výrazné ženské mená vrátane novozélandskej pesničkárky Aldous Harding, islandskej speváčky Emilíany Torrini a violončelistky a skladateľky Hildur Guðnadóttir. Festival Pohoda včera tiež oznámil, že predal 80 % vstupeniek z celkovej kapacity festivalu.
Festival Pohoda dnes s veľkou radosťou oznámil, že na Pohode odohrá svoj dlho očakávaný debutový koncert medzinárodne uznávaná švédska ikona Lykke Li. Tá dokáže vytvárať výnimočné spojenie s publikom vďaka svojim emotívnym textom a umeleckému výrazu. Jej jedinečný hudobný rukopis z nej urobil ikonickú osobnosť súčasnej modernej popovej hudby.
“Doteraz si pamätám na ten moment z júla 2019, kedy mala Lykke Li vystúpiť na Pohode. Časť jej tímu už bola na letisku, no Lykke nakoniec nemohla vystúpiť pre odrieknutý let. Bolo skľučujúce vidieť toľké sklamanie a slzy v očiach jej fanúšikov aj fanúšičiek, ktorí sa na jej koncert veľmi tešili. O rok neskôr jej vystúpenie zase prekazila pandémia. Ale ako sa vraví, do tretice všetko dobré a sme radi, že Lykke Li konečne privítame na Slovensku – a rovno na 30. ročníku Pohody. Lykke Li je ukážkou toho, ako by mal znieť moderný alternatívny pop. A už teraz sa neviem dočkať piatkového večera na Pohode, ktorý bude headlinovať, keď si spolu s ňou zaspievame “I, I follow, I follow you, deep sea, baby, I follow you,” dodáva PR & Media Director festivalu Pohoda, Lukáš Grešš.
Počas viac než desaťročnej kariéry priniesla Lykke Li sériu kritikmi oceňovaných albumov – Youth Novels (2008), Wounded Rhymes (2011), I Never Learn (2014) a So Sad So Sexy (2018). Z týchto nahrávok vzišlo množstvo kultúrne formujúcich skladieb, medzi nimi aj nadčasové hity „I Follow Rivers“, „Possibility“, „Sex Money Feelings Die“ a mnohé ďalšie.
Lykke Li si razí vlastnú cestu v žánroch aj v spôsobe skladania nových piesní, jej tvorba je neustálym hľadaním nových výrazových foriem. Naposledy to potvrdila vydaním svojho doposiaľ najintímnejšieho diela – audiovizuálneho albumu EYEYE, ktorý vyšiel v máji 2022.
Popri vlastnej tvorbe spolupracuje s plejádou významných umelcov, umelkýň, hudobníkov a režisérov v štúdiu aj na filmovom plátne. Ako herečka sa objavila vo švédskom filme Tommy, ale aj v diele od amerického režiséra Terrenca Malicka, Song to Song z roku 2017. S nedávno zosnulým režisérom Davidom Lynchom nahrala typicky “lynchovskú” skladbu “I'm Waiting Here”. Spoločnú skladbu má aj s britským hudobníkom Markom Ronsonom.
Do line-upu 30. ročníka festivalu Pohoda tento týždeň pribudla aj famózna islandská violončelistka a skladateľka Hildur Guðnadóttir, ktorá sa na Pohode predstaví v sprievode vyše 30-členného orchestra. Guðnadóttir je držiteľkou Oscara a Grammy za hudbu k filmu Joker. Patrí medzi najinovatívnejšie a najsilnejšie osobnosti súčasnej hudby.
Na Pohodu 2026 sa vráti aj jej krajanka, islandská speváčka Emilíana Torrini, ktorá prinesie svoje najkrajšie piesne aj nový album Miss Flower. Ďalším potvrdeným menom 30. ročníka festivalu je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding, speváčka, pesničkárka, ktorá patrí k najfascinujúcejším hlasom súčasnej alternatívy.
Organizátori festivalu Pohoda navyše včera oznámili, že predpredaj na 30. ročník Pohody láme rekordy a k včerajšiemu dňu bolo vypredaných už 80 % z celkovej kapacity 30-tisíc návštevníkov a návštevníčok.
Na 30. ročníku festivalu Pohoda vystúpia Gorillaz, The Prodigy, IDLES, Baxter Dury, SOFT PLAY, Native James, Para, Gleb, Turtle Island, Annie & The Caldwells, Emma-Jean Thackray a ďalší. K trom dňom festivalu Pohoda organizátori prvýkrát zaviedli aj Extra Day, na ktorom v stredu 8. júla 2026 zahrajú legendárni The Cure, škótski The Twilight Sad, írski Just Mustard a Denis Bango, ktorý bezprostredne pred vystúpením The Cure odohrá na klavíri piesne svojho projektu Fvck_Kvlt a kapely Wilderness. Súčasťou extra dňa bude aj nočná afterparty priamo na trenčianskom letisku. Návštevníci a návštvníčky tak majú možnosť kúpiť si 4-dňovú permanentku (festival + The Cure), 3-dňovú permanentku (štvrtok – sobota), alebo si svoju 3-dňovú permanentku rozšíriť o Extra Day. Všetky informácie a lístky sú dostupné na tomto linku.
