Matovič na šesť dní obmedzil Slovákom pohyb, opatrenie na Veľkú noc má niekoľko výnimiek

Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič. Sloboda pohybu a pobytu sa obmedzí od 8. apríla 2020 0:00 hod do 13. apríla 2020 23:59 hod.

Schválené výnimky

Ako uviedol Matovič, toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti.

Netýka sa tiež cesty za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb. Ide napríklad o nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt.

Do obmedzenia nespadá ani cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu v rámci územia okresu, v prípade Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta. Občania takisto môžu cestovať do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným.

Cieľ opatrenia

Povolený bude aj pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. Občania tiež môžu absolvovať cesty na pohreb blízkej osoby. Cestovať môžu aj za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc opäť v rámci územia mesta. Bude však platiť zákaz zhromažďovať sa s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

„Je to veľmi závažné rozhodnutie a v modernej histórii Slovenska nemá obdobu. Na druhej strane, ak by sme teraz povolili v našom boji, ktorý nás za posledné týždne vyniesol medzi svetovú špičku v bezpečnosti z pohľadu prípadného nakazenia koronavírusom, mohli by sme si všetko veľmi ľahko pokaziť,“ povedal premiér.

Cieľom tohto opatrenia podľa neho nie je robiť zle a ‚naschvály‘, ale chrániť životy. Matovič dodal, že občania, ktorých zastavia policajné hliadky, budú vypĺňať dotazníky. „Následne, keď niekto poruší predpis, pokuta ho počká,“ konštatoval. Informoval tiež, že u zamestnávateľa nie je potrebné vybavovať dodatočné potvrdenia. Policajné hliadky budú počas tohto obdobia najmä zhromažďovať informácie, následne sa vyhodnotia.

Možný „blackout“ Slovenska

Ako ešte v nedeľu po rokovaní konzília odborníkov pripomenula exministerka zdravotníctva a odborníčka na cudzokrajné choroby Andrea Kalavská, návšteva rodinných príslušníkov je v čase pandémie veľmi nebezpečná, najmä čo sa týka dôchodcov. Apelovala preto na občanov, aby v čase sviatkov obmedzili cestovanie.

Premiér Matovič sa v relácii RTVS Sobotné dialógy vrátil aj k téme možného blackoutu slovenskej ekonomiky. „Blackout je legitímny nástroj, o ktorom sa musíme rozprávať. Ľudia musia poznať pravdu a tá je taká, že so súčasnými opatreniami sa budeme s koronavírusom trápiť dlho. Podľa prognóz môžeme dôjsť do stavu, kedy nám na koronavírus zomrie denne 50 až 70 ľudí. Ak neprijmeme tvrdšie opatrenia, vírus sa bude ďalej šíriť. Potrebujeme dostať číslo prenosu z jedného človeka na iného pod „1“. Ak to nespravíme, možno sa budeme trápiť rok. Uvažujeme napríklad nad zákazom vychádzania dôchodcov. Totálny blackout urobili vo Wuhane a koronavírus porazili. Je to však len jedna z ciest, najodvážnejšia, no s najrýchlejšími výsledkami. Pre mňa je absolútna priorita ochrana života, nechcem byť premiérom, ktorému budú zomierať ľudia,“ dodal Matovič.