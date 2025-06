ME 21 vo futbale: Angličania sú vo finále, zdolali Holandsko 2:1 gólmi Elliotta

Futbalisti Anglicka sa stali prvými finalistami ME hráčov do 21 rokov. Obhajcovia titulu zvíťazili v stredajšom semifinálovom zápase na Tehelnom poli v Bratislave nad rovesníkmi z Holandska 2:1. O ich triumfe rozhodol dvoma gólmi Harvey Elliott, o jediný zásah „oranjes“ sa postaral strelou z diaľky Noah Ohio.



Angličania postúpili piatykrát v histórii do finále ME „21“. V boji o titul sa stretnú v sobotu 28. júna o 21.00 h opäť na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) s víťazmi duelu Nemecko - Francúzsko (21.00 v Košiciach).

Holanďania bez vykartovaných troch hráčov základnej zostavy čelili od úvodu nebezpečných kombináciám súpera. V 4. minúte zakončil z prvej ľavačkou Elliott presne k žrdi, no Roefs skvelým zákrokom loptu vykopol. O osem minút neskôr podobným spôsobom zneškodnil aj druhú šancu Elliotta. Angličania sa v páľave lepšie pohybovali a pred Roefsom bolo naďalej rušno, v 22. minúte stroskotal na holandskom brankárovi aj McAtee. Až v závere prvého dejstva „oranjes“ dlhší čas podržali loptu, obrana ostrovného tímu im však nedovolila vážnejšie ohroziť bránu. Na opačnej strane Milambo v poslednej chvíli zblokoval zakončenie Scotta.



Po zmene strán Holanďania ožili a po strieľanej prihrávke Maatsena musel prvýkrát hasiť nebezpečenstvo Beadle. Hra sa zrýchlila a otvorila, v 57. minúte nedotiahol sľubný anglický výpad Livramento. O päť minút neskôr už Angličania vymanévrovali súpera v strede poľa, Anderson vysunul Elliotta a ten nekompromisnou strelou prekonal Roefsa - 1:0. Onedlho sa po prihrávke Hinshelwooda výborne uvoľnil Hutchinson, loptu napálil len do bočnej siete. To mohlo Angličanov mrzieť. V 69. minúte totiž prišiel na ihrisko Ohio a krátko na to premenil svoj prvý dotyk s loptou na vyrovnávajúci gól, keď strelou z diaľky nachytal vybehnutého Beadlea - 1:1. „Levíčatá“ však predsa len strhli víťazstvo na svoju stranu. V 85. minúte sa rozbehol stredom ihriska Elliott a individuálnu akciu zakončil ráznou strelou ľavačkou - 2:1. Beadle potom ešte dvoma zákrokmi podržal svoj tím, ktorý si už postup postrážil.

Harvey Elliott, krídelník Anglicka, autor dvoch gólov a Muž zápasu: „Je to úžasné. Bol to skutočne náročný zápas, zvíťaziť je neuveriteľné a nedá sa to slovami opísať. Čaká nás ďalšie finále, pred ktorým si potrebujeme dobre oddýchnuť a zregenerovať, pretože naša misia sa ešte nekončí. Bol to ďalší úžasný zážitok v skutočne náročných podmienkach, no chalani siahli na dno síl a finále si zaslúžime.“

James Beadle, brankár Anglicka: „Je to neuveriteľné. Chceme obhájiť titul a pokračujeme na ceste, aby sme to dokázali. Vyrovnávajúci gól bol pre nás tvrdý úder, ale zareagovali sme výborne a Harvey strelil brilantný gól na 2:1. Tešíme sa na finále, je jedno, kto bude proti nám hrať. Veríme, že sme schopní zdolať kohokoľvek.“

Michael Reiziger, tréner Holandska: „Z turnaja mám celkovo dobrý pocit. Nevstúpili sme do neho dobre, ale potom sme sa vzchopili a dnes sme sa tvrdo snažili o postup. Počínali sme si na našej ceste úspešne a dostali sa do semifinále, čo sa nestáva každý deň. Naším cieľom bolo zvíťaziť, čo sa nám nepodarilo, ale nedá sa to nazvať zlyhaním.“

ME do 21 rokov - semifinále



Tehelné pole/Bratislava



Anglicko - Holandsko 2:1 (0:0)



Góly: 62. a 86. Elliott - 72. Ohio. Rozhodcovia: Fotias - Meintanas, Papadakis (všetci Gréc.), ŽK: Anderson - Goes, 14.719 divákov.



Anglicko: Beadle - Livramento, Cresswell, Hinshelwood, Quansah - McAtee (78. Rowe), Hutchinson (78. Norton-Cuffy), Anderson - Elliott (90.+1 Gray), Stansfield (84. Nwaneri), Scott (84. Hackney)

Holandsko: Roefs - Kasanwirjo (46. Goes), van den Berg, Hato, Maatsen - Flamingo, Valente (76. Meijer), Milambo (69. Ohio) - Manhoef (87. van Brederode), van Bergen (87. Regeer), Poku