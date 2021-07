ME vo futbale 2020 (semifinále): Anglicko zdolalo Dánsko po predĺžení a bude hrať o titul

Po postupe Talianov nad Španielmi po strelách zo značky pokutového kopu 4:2 sa predlžovalo aj v druhom londýnskom semifinále medzi Angličanmi a Dánmi.

Aj v tomto zápase bol stav po skončení riadneho hracieho času 1:1, ale tentoraz rozhodlo predĺženie. V 104. min anglický kapitán Harry Kane úspešne dorazil za chrbát Kaspera Schmeichela loptu po vlastnom nepremenenom pokutovom kope.

Angličania píšu svoju históriu

Dáni podali sympatický výkon, ale v predĺžení už fyzicky výrazne zaostávali za svojím súperom a neutvorili si šance na vyrovnanie. Finále Taliansko – Anglicko odohrajú na Wembley v Londýne v nedeľu 11. júla od 21.00 h SELČ.

Angličania sa po 55 rokoch dočkali finálového súboja na veľkom podujatí. Doteraz jedinýkrát si zahrali o titul v roku 1966, keď sa rovnako na domácej pôde stali majstrami sveta.

Anglickí futbalosti sú známi tým, že dlhodobo nezvládajú predĺženia či penaltové rozstrely. Teraz však vyhrali prvé predĺženie na vrcholnom podujatí od majstrovstiev sveta v roku 1990.

Damsgaard strelil krásny gól

Dáni sa Angličanov nezľakli a od úvodných minút využívali každú príležitosť na útočenie. Gólu sa dočkali až po polhodine hry, ale mal punc svetovosti.

Krídelník Mikkel Damsgaard z veľkej diaľky z priameho kopu strelou pod brvno otvoril skóre. Iba 21-ročný Damsgaard bol vôbec najmladší hráč v dánskej základnej zostave.

Bol to prvý inkasovaný gól Anglicka nielen na aktuálnom európskom šampionáte, ale gólman Jordan Pickford dostal gól vôbec prvýkrát od 15. novembra 2020, keď ho prekonal Belgičan Dries Mertens.

Anglická odpoveď nenechala na seba dlho čakať. V 38. min Kasper Schmeichel inštinktívne telom vyrazil pokus Raheema Sterlinga vo veľmi výhodnej pozícii. O minútu neskôr už domáci vyrovnali.

Kjaer si strelil vlastný gól

Kapitán Harry Kane vysunul mladíka Bukaya Saku a jeho center si dánsky stopér Simon Kjaer zrazil do vlastnej bránky. Ak by aj z toho nebol vlastný gól, lopta by si zrejme našla Sterlinga a ten by mal pred sebou už len prázdnu bránku.

V druhom polčase Dáni spočiatku otupili útočné aktivity Angličanov. Do vedenia domácich mohol poslať v 55. min stopér Harry Maguire, ktorého hlavičku skvelým spôsobom vyrazil brankár Schmeichel.

V ďalšom priebehu sa už veľké príležitosti nezrodili, a hoci anglickí futbalisti v závere riadneho aj v šesťminútovom nadstavenom čase hýrili aktivitou, víťazstvo na svoju stranu nestrhli.

V predĺžení zverenci Garetha Southgatea predsa len vystupňovali tempo a silno zatlačili Dánov pred ich šestnástku. Aktivitou hýrili najmä Sterling a striedajúci Phil Foden.

Kane dorazil neúspešnú penaltu

V 103. min holandský rozhodca Danny Makkelie odpískal faul na Sterlinga, ktorý bol v šestnástke v kontakte až s dvoma dánskymi hráčmi.

Loptu si na značku pokutového kopu postavil Kane a hoci jeho prvý pokus Schmeichel vyrazil, z dorážky anglický kapitán skóroval – 2:1.

Dáni sa v zostávajúcom priebehu nezmohli na vážnejší odpor, a tak si Angličania bez väčších problémov postrážili tesný náskok a premiérový postup do finále na ME.

ME vo futbale 2020 semifinále Anglicko – Dánsko 2:1 po predĺžení (1:1, 0:0 – 1:0) Wembley (Londýn) Góly: 30. – 0:1 Damsgaard 39. – 1:1 Kjaer (vlastný gól) 104. – 2:1 Kane Žlté karty: 1 – 1 49. Maguire – 72. Wass strely celkovo (na bránu): 21:6 (10:3), rohové kopy: 5:3, ofsajdy: 0:1, držanie lopty (v %): 58 – 42, rozhodcovia: Danny Makkelie – Hessel Steegstra, Jan de Vries (všetci Hol.) Zostavy:

Anglicko: Pickford – Shaw, Maguire, Stones, Walker – Rice (95. Henderson), Phillips – Sterling, Mount (95. Foden), Saka (69. Grealish, 106. Trippier) – Kane

Dánsko: Schmeichel – Vestergaard (105. Wind), Kjaer, Christensen (79. Andersen) – Maehle, Delaney (88. Jensen), Hojbjerg, Stryger (67. Wass) – Damsgaard (67. Poulsen), Dolberg (67. Norgaard), Braithwaite





