Ohlasy médií: Šokujúce víťazstvo Slovenska, poľskí lídri zlyhali

Ohlasy médií po pondelkovom zápase E-skupiny EURO 2020, v ktorom slovenskí futbalisti vyhrali v Petrohrade nad Poľskom 2:1.





(ČR): "Neboli favoriti, i tak si zo svojho prvého duelu na EURO nesú futbalisti Slovenska tri body. Zaskočili Poľsko a nad súperom, ktorý dohrával záverečnú polhodinu v desiatich, zvíťazili 2:1. Že museli Poliaci doťahovať, bolo prekvapenie. Na papieri boli favoriti a svoju rolu potvrdzovali. Držali loptu, kombinovali, určovali tempo hry. O hodinu neskôr razom hrali v oslabení a zúfalo sa tlačili dopredu, aby zo svojho vstupu do turnaja vyťažili aspoň niečo. Neúspešne."(ČR): "Senzácia! Slovensko si na EURO vyšliaplo na favorita. Slovensko, ktoré pred piatimi rokmi pri premiérovej účasti na európskom šampionáte prešlo do osemfinále, potvrdilo, že sa mu proti Poľsku darí. Pred výkopom tomuto súperovi nepodľahlo v štyroch z posledných piatich zápasov. Teraz bilanciu ešte vylepšilo."(Nem.): "Najlepší hráč sveta Robert Lewandowski opäť prežíva trpké sklamanie s poľským národným tímom na veľkom turnaji. Tím okolo kanoniera prehral v pondelok s outsidermi zo Slovenska 1:2 a pred ďalším zápasom so Španielskom je pod veľkým tlakom."(V.Brit.): "Slovensko dosiahlo šokujúce víťazstvo nad oslabeným Poľskom vo svojom otváracom zápase na ME. Dobrá prízemná strela Škriniara zabezpečila tri body Slovensku, krajine na 36. mieste svetového rebríčka."(Poľ.): "Poľsko už nemôže postihnúť ďalšie nešťastie. Vlastný gól, červená karta, nevýrazný Robert Lewandowski. Ak by niekto chcel vedieť, ako nezačať majstrovstvá Európy, tu má návod."(Poľ.): "Poliaci prehrali so Slovenskom, ktoré malo byť najľahšie zdolateľné. Tímoví lídri, na čele s Grzegorzom Krychowiakom, kompletne zlyhali. Všetky obavy, ktoré sme mali na ME, sa potvrdili."