Česi remizovali v D-skupine s Chorvátmi 1:1

Českí futbalisti remizovali v piatkovom zápase D-skupiny ME s Chorvátmi 1:1. V glasgowskom Hampden Parku otvoril skóre v prvom polčase Patrik Schick z penalty, po zmene strán vyrovnal Ivan Perišič.



Chorváti získali v "déčku" prvý bod a v záverečnom vystúpení skupinovej fázy ich čakajú v utorok Škóti, ktorí budú mať výhodu domáceho prostredia. Česi majú na konte štyri body a výrazne si posilnili svoje šance na postup do osemfinále. Na záver skupiny sa predstavia v utorok vo Wembley proti Angličanom.

D-skupina - 2. kolo:





Glasgow



Chorvátsko - Česko 1:1 (0:1)



Góly: 37. Schick (z 11 m) - 47. Perišič. Rozhodovali: Grande - Yuste, Fernandez (všetci Šp.), ŽK: Lovren - Masopust, Bořil, Hložek



Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modrič, Kovačič (87. Brozovič) - Perišič, Kramarič (62. Vlašič), Brekalo (46. Ivanušec) - Rebič (46. Petkovič)

Česko: Vaclík - Coufal, Kalas, Čelůstka, Bořil - Holeš (63. Král), Souček - Masopust (63. Hložek), Darida (87. Barák), Jankto (74. Ševčík) - Schick (74. Krmenčík)

Česi začali aktívne a podarilo sa im zatlačiť Chorvátov do vlastnej šestnástky, Janktov center z pravej strany odvrátil Vida, Coufalovu strelu z druhej vlny zblokovala obrana. Česi mali vzápätí k dispozícii rohový kop, Souček však v dobrej pozícii hlavou minul bránu. Česko pokračovalo v sebavedomom prejave, v 9. minúte ho vystrašil faul Kalasa na Rebiča, ale Lovren z priameho kopu prestrelil. Na opačnej strane Souček dobre vysunul na kraji Masopusta, ten však nemal podporu, akciu spomalil a následný Coufalov center "zaklincoval" Jankto vysoko nad. Oveľa bližšie boli Česi ku gólu v 18. minúte, Darida posunul naľavo Janktovi, ten poslal dôrazný center do šestnástky, lopta sa dostala až na zadnú tyč k Schickovi, no ten sa zamotal a nedokázal zakončiť dostatočne dôrazne. Chorváti sa postupne dostávali do zápasu, viac držali loptu a prvýkrát sa dostali do zakončenia po rohovom kope, ktorý zahrali nakrátko, po signále zakončil Perišič iba do stredu brány. Hra sa postupne vyrovnala, no v 33. minúte po rýchlom prechode do útoku Česi vybojovali roh. Chorváti síce odvrátil center, no na zemi zostal zakrvavený Schick. Hlavný rozhodca Cerro Grande využil ošetrenie českého útočníka na konzultáciu s VAR, ktorý zachytil úder lakťom a španielsky arbiter ukázal na biely bod. K exekúcii sa odhodlal samotný Schick a s prehľadom otvoril skóre. Chorváti však mohli okamžite odpovedať, za obranu si zbehol Rebič, no v rozhodujúcej chvíli netrafil dobre loptu a minul Vaclíkovu bránku. Posledné slovo mali v prvom polčase Česi, Schick však z priameho kopu netrafil bránku.



Chorváti vstúpili do druhého polčasu vo veľkom štýle. Takmer okamžite dostali možnosť zahrať priamy kop, Kovačič však po signále z diaľky netrafil. Mrzieť ho to nemuselo, vzápätí v strede rýchlo rozohrali, Perišič si nabehol po ľavej strane za obranu, poradil si s Coufalom a z uhla prepálil Vaclíka - 1:1. Chorvátov gól povzbudil, hýrili aktivitou, no bez efektívnej finálnej fázy. Ani Česi sa však nestiahli, no ani im sa v koncovke príliš nedarilo. Hra sa opäť upokojila, hoci na Chorvátoch bola vidieť snaha. V 72. minúte nedokázala česká defenzíva odpratať loptu zo šestnástky, k zakončeniu sa dostal striedajúci Vlašič a iba tesne minul bránku. S pribúdajúcim časom sa začalo čoraz viac taktizovať a hra sa presunula do stredu, oba tímy dokázali eliminovať sporadické útočné snahy v bezpečnej zóne. Výnimočné výpady vychádzali najmä z chýb v rozohrávke, Hložek sa takto dostal až do šestnástky, skúsil to odvážne, ale proti presile nemal šancu. Naopak, Chorváti dostali šancu na rýchlu kontru, ktorá im však nič nepriniesla. V závere sa ešte Chorváti pokúšali spraviť niečo s výsledkom, ale Česi si priaznivý výsledok postrážili.

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Potrebujeme viac energie. V druhom polčase sme podali lepší výkon, ale nestačilo to. Na konci si však oba tímy zaslúžili bod. Zápas so Škótskom bude náročný, ale toto je EURO, všetky zápasy sú ťažké. Máme to vo vlastných rukách, pokúsime sa byť lepšími a vyhrať."

Luka Modrič, kapitán Chorvátska: "Po tomto zápase nám zostáva pachuť z toho, že sme nezvíťazili. Začali sme neorganizovane, ale v druhom polčase sme hrali lepšie. Vyrovnali sme a mohli sme pridať aj ďalšie zásahy. Žiaľ, nevyhrali sme. Teraz musíme zdolať Škótov, aby sme postúpili ďalej."

Jaroslav Šilhavý, tréner Česka: "Máme veľkú radosť, remíza s takým silným súperom je veľmi cenná. Bod berieme a uvidíme, čo bude ďalej. Ten gól nás však mrzí, nemusel byť, neboli sme koncentrovaní."

Vladimír Coufal, obranca Česka: "To sme celí my, zase sme sa pred rozohrávkou priameho kopu nepostavili pred loptu, Perišič potom za nami vybehol sám. Škoda, ak by som sa nešmykol, asi by som jeho strelu dokázal zblokovať. Nemôžem sa vyhovárať, zle som sa obul na druhý polčas. Mohli sme získať aj trochu viac, ale bod berieme."