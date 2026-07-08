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08. júla 2026

Minister investícií Migaľ opäť zatajuje podklady k podozrivému kšeftu, tvrdí Remišová


Tagy: IT projekt Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predsedníčka strany Za ľudí

Remišová upozornila, že Migaľ plánuje zaviesť systém proti daňovým podvodom, ktorý by stál 105 miliónov eur, čo sa v porovnaní s inými krajinami javí ako brutálne predražený ...



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8.7.2026 (SITA.sk) - Remišová upozornila, že Migaľ plánuje zaviesť systém proti daňovým podvodom, ktorý by stál 105 miliónov eur, čo sa v porovnaní s inými krajinami javí ako brutálne predražený kšeft.


Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ opäť utajuje kľúčové podklady k ďalšiemu pochybnému IT projektu za 105 miliónov eur. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Za ľudí) odmietol sprístupniť štúdiu uskutočniteľnosti, za ktorú občania zaplatili 170 tisíc eur a ktorej zverejnenie v rámci interpelácie žiadala.

Remišová upozornila, že Migaľ plánuje zaviesť systém proti daňovým podvodom, ktorý by stál 105 miliónov eur, čo sa v porovnaní s inými krajinami javí ako brutálne predražený kšeft.

Len pre informáciu, v Maďarsku za podobný systém zaplatili 28 miliónov eur, u Migaľa to je o takmer 80 miliónov eur viac. Navyše, k projektu si dal vypracovať tzv. štúdiu uskutočniteľnosti, za ktorú občania zaplatili 170 000 eur a ktorú veľmi pochybným spôsobom utajuje. Preto som ministra v rámci interpelácie žiadala o zverejnenie tejto štúdie, z ktorej by verejnosť rýchlo zistila, či ide o zmysluplný projekt, alebo ďalší kšeft,“ upozornila Remišová.

Utajenie štúdia


Migaľ podľa slov Remišovej túto štúdiu zverejniť odmietol. Politička sa domnieva, že takéto plošné utajenie nemá oporu ani v zákone.

"Migaľ sa tvári, že štúdia sa nemôže zverejniť kvôli informačnej bezpečnosti, zároveň ale priznáva, že štúdia posudzuje prínosy, legislatívne, organizačné a finančné súvislosti navrhovaného riešenia, čo v žiadnom prípade nemôže skrývať a odmietať zverejnenie štúdie ako celku. Toto konanie len zvyšuje podozrenie, že ide o ďalší predražený kšeft, a v tejto súvislosti zvážim ďalšie právne kroky vedúce k tomu, aby utajovanie u Migaľa bolo dôkladne preskúmané,“ konštatuje Remišová.

Opozičná poslankyňa upozorňuje, že Migaľov projekt neprešiel riadnym posúdením Útvaru hodnoty za peniaze, namiesto toho si objednal štúdiu u súkromnej spoločnosti za peniaze občanov, ktorú ešte aj pochybne odmieta zverejniť.

Načo potom platíme analytikov a úradníkov, ak sa stovky miliónov rozdávajú bez kontroly a výsledky sa ešte aj pochybným spôsobom utajujú? Navyše, Migaľ je členom vlády, ktorá otvorila dvere kriminálnikom, doslova sabotuje vyšetrovanie daňových podvodov a zo Slovenska spravila Eldorádo práve pre podvodníkov, proti ktorým chce teraz akože bojovať pochybným a predraženým systémom. Takto vyzerá drzý výsmech občanom do tváre,“ konštatuje Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Minister investícií Migaľ opäť zatajuje podklady k podozrivému kšeftu, tvrdí Remišová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IT projekt Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predsedníčka strany Za ľudí
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