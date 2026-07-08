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08. júla 2026
Korčok: Slovensko môže byť rešpektovaným partnerom, ak bude robiť zodpovednú zahraničnú politiku namiesto neustálych konfliktov so spojencami – VIDEO
Podľa Korčoka vôbec nie je pravda, že malé krajiny nemajú žiaden vplyv. Podpredseda hnutia Progresívne ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Korčoka vôbec nie je pravda, že malé krajiny nemajú žiaden vplyv.
Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok sa zúčastnil rokovaní v Paríži, kde hovoril o tom, že ak progresívci budú budúci rok vo vláde, Slovensko sa vráti medzi rešpektovaných partnerov.
„Aj v Paríži sa mi potvrdilo, že Slovensko nikto od európskeho stola nevyhadzuje. Partneri nás pozývajú rokovať, aj na budúci týždeň na rokovanie Koalície ochotných. To, že pri ňom často chýbame, je rozhodnutím tejto vlády,“ uviedol Korčok vo videu, ktorú zverejnil na sociálnej sieti.
„Slovenská vláda sa sama vyčleňuje, lebo si myslí, že je lepšie kopať do partnerov, či v NATO či v Európskej únii, alebo jednoducho stáť bokom," kritizoval exminister zahraničia.
Podľa Korčoka vôbec nie je pravda, že malé krajiny nemajú žiaden vplyv. Naopak si myslí, že aj malé krajiny môžu mať v Európe silný hlas, čoho dôkazom sú Fínsko či Dánsko. „Aj Slovensko môže byť rešpektovaným partnerom – ak bude robiť zodpovednú zahraničnú politiku namiesto neustálych konfliktov so spojencami,“ myslí si Korčok.
Ako ďalej doplnil, na rokovaniach v Paríži hovoril aj o tom, že keď bude budúci rok Progresívne Slovensko vo vláde, Slovensko sa vráti medzi rešpektovaných partnerov. "A dovtedy budeme aj z opozície robiť všetko pre to, aby sme pre Slovensko otvárali dvere," uzavrel Korčok.
Zdroj: SITA.sk - Korčok: Slovensko môže byť rešpektovaným partnerom, ak bude robiť zodpovednú zahraničnú politiku namiesto neustálych konfliktov so spojencami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok sa zúčastnil rokovaní v Paríži, kde hovoril o tom, že ak progresívci budú budúci rok vo vláde, Slovensko sa vráti medzi rešpektovaných partnerov.
„Aj v Paríži sa mi potvrdilo, že Slovensko nikto od európskeho stola nevyhadzuje. Partneri nás pozývajú rokovať, aj na budúci týždeň na rokovanie Koalície ochotných. To, že pri ňom často chýbame, je rozhodnutím tejto vlády,“ uviedol Korčok vo videu, ktorú zverejnil na sociálnej sieti.
„Slovenská vláda sa sama vyčleňuje, lebo si myslí, že je lepšie kopať do partnerov, či v NATO či v Európskej únii, alebo jednoducho stáť bokom," kritizoval exminister zahraničia.
Aj malé krajiny majú vplyv
Podľa Korčoka vôbec nie je pravda, že malé krajiny nemajú žiaden vplyv. Naopak si myslí, že aj malé krajiny môžu mať v Európe silný hlas, čoho dôkazom sú Fínsko či Dánsko. „Aj Slovensko môže byť rešpektovaným partnerom – ak bude robiť zodpovednú zahraničnú politiku namiesto neustálych konfliktov so spojencami,“ myslí si Korčok.
Ako ďalej doplnil, na rokovaniach v Paríži hovoril aj o tom, že keď bude budúci rok Progresívne Slovensko vo vláde, Slovensko sa vráti medzi rešpektovaných partnerov. "A dovtedy budeme aj z opozície robiť všetko pre to, aby sme pre Slovensko otvárali dvere," uzavrel Korčok.
Zdroj: SITA.sk - Korčok: Slovensko môže byť rešpektovaným partnerom, ak bude robiť zodpovednú zahraničnú politiku namiesto neustálych konfliktov so spojencami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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