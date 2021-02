MS 2021: Vlhová získala striebro v slalome (video)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala striebro v slalome na majstrovstvách sveta. V sobotnej súťaži v talianskej Cortine d'Ampezzo zaostala o sekundu za víťaznou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou. Tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová s odstupom 1,98 s. Ďalšia Slovenka Petra Hromcová obsadila 32. miesto (+14,88 s).



Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka je už štvornásobná strieborná medailistka zo svetových šampionátov, tento kov získala v alpskej kombinácii na MS 2019 aj 2021 a bola členkou strieborného slovenského tímu na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritiz. Spred dvoch rokov zo švédskeho Are má na konte zlato v obrovskom slalome a bronz v slalome. "Boli to dobré majstrovstvá sveta, ale nie dokonalé, pretože Katharina bola príliš silná. Dve medaily sú pekné a z Cortiny odchádzam spokojná. Boj v celkovom poradí Svetového pohára bude ešte nesmierne tesný, všetky súperky sú veľmi silné. Bude to náročný záverečný mesiac," povedala líderka celkového poradia prestížneho seriálu.

Víťazná rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová (uprostred) pózuje v cieli so striebornou Slovenkou Petrou Vlhovou (vľavo) a bronzovou Američankou Mikaelou Shiffrinovou (vpravo) po 2. kole slalomu žien na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo 20. februára 2021. Vlhová získala striebro v slalome na majstrovstvách sveta. V sobotnej súťaži v Cortine d'Ampezzo zaostala o sekundu za víťaznou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou.

Foto: TASR/AP

O dva roky mladšia Liensbergerová zavŕšila úspešný druhý týždeň šampionátu druhým titulom majsterky sveta po víťazstve v paralelných pretekoch. V obrovskom slalome po ďalšom vynikajúcom výkone získala bronz. "Ani neviem, čo mám povedať. Pre tieto preteky som urobila maximum, skúsila som všetko a teraz som taká šťastná, že to neviem sformulovať do slov. Keď po niečom veľmi túžite, môžete to dosiahnuť," vyznala sa Rakúšanka pre portál laola1.at.Už po prvom kole figurovala Vlhová na druhom mieste, keď zaostávala o 30 stotín sekundy za vedúcou Liensbergerovou, tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová s mankom 1,24 s. Do šesťdesiatky druhého kola sa prebojovala druhá slovenská reprezentantka Petra Hromcová na 43. priečke (+7,66 s). Súťaž otvorila Liensbergerová, povzbudená medailami z prechádzajúcich dvoch štartov na šampionáte. Na rytmickej trati a tvrdej podložke na slalomovom svahu Druscie A išla dynamicky a s ľahkosťou, čo jej napriek jednému zaváhaniu vynieslo priebežné vedenie. Vlhová odštartovala hneď po nej s číslom 2, takisto išla bez viditeľnejšej chyby. Miernu stratu nabrala vo vrchnej časti a zaostávala na všetkých medzičasoch, no s Liensbergerovou sa v prvom kole vyprofilovali ako jasné kandidátky na zlato.Shiffrinová predviedla až príliš opatrnú, strnulú jazdu. Jej manko neustále narastalo a v cieli sa vyšplhalo až na 1,30 sekundy, čo štvornásobnú obhajkyňu titulu dostalo na štvrtú pozíciu so sekundovým odstupom na Vlhovú. Ešte väčšia pohroma postihla ďalšiu spolufavoritku Michelle Gisinovú zo Švajčiarska, ktorá po špicari vypadla už za úvodným medzičasom. Jej krajanka Holdenerová uzavrela elitnú žrebovanú sedmičku štartujúcich a zaradila sa o šesť stotín pred Shiffrinovú.

V druhom kole bol podklad mäkší a na zradnej trati nórskeho trénera mali mnohé lyžiarky problémy a viaceré z nich preteky ani nedokončili. Výbornú jazdu predviedla Slovinka Andreja Slokarová, ktorá sa vyšvihla zo sedemnástej na piatu priečku. Z vedúcej pozície ju odsunula až Shiffrinová, hoci na začiatku nechytila dobrý rytmus, v dolnej polovici pridala na agresivite a svoj výkon sa snažila vygradovať. Tesný súboj o medailu s ňou prehrala Holdenerová. Vlhová vstúpila do trate ideálne a jej náskok pred Shiffrinovou ani na jednom medzičase neklesol pod sekundu. Išla dravo a v cieli mohla pomýšľať na najcennejší kov.Liensbergerová čaká na svoje premiérové víťazstvo v pretekoch Svetového pohára, vo všetkých piatich slalomoch tejto zimy sa však umiestnila na pódiu. Na vrcholnom podujatí sa nezľakla úlohy líderky, lyžovala agresívne a zároveň isto. Zelené čísla na každom medzičase zvyšovala, nedopustila sa zásadnej chyby a suverénne triumfovala. Najrýchlejšia bola v oboch kolách: "Pred druhým kolom som sa len koncentrovala, aby som ukázala všetky moje schopnosti. O tomto som snívala, bolo však veľmi dôležité udržať si sústredenie. Špeciálne na túto súťaž sme sa pripravovali."

Reakcie osobností na striebro slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v sobotnom slalome na MS v Cortine d'Ampezzo:



Anastasia Kuzminová, trojnásobná olympijská víťazka v biatlone: "Svojho času dávali prívlastok 'zimná kráľovná' mne, no teraz je ňou určite Petra. Veľmi jej fandím a mám radosť z úspechov, ktoré dosiahla na majstrovstvách sveta. Držala som jej palce."



Jana Gantnerová-Šoltýsová, bývalá československá reprezentantka: "Potvrdilo sa, že Petra je fyzicky aj lyžiarsky veľmi dobre vybavená. To jej dnes bez problémov stačilo na to, aby získala striebornú medailu. Liensbergerová dnes bola nezdolateľná. Ja som veľmi rada, že Petra dokázala v silnej konkurencii zdolať mnohé výborné slalomárky na čele s Mikaelou Shiffrinovou. Petre musíme byť vďační za výsledky, akými robí radosť celému Slovensku. Je skvelé vidieť ju tak často na pódiu. Vždy je to o malých rozdieloch. Petra na MS potvrdila, že patrí k svetovej špičke. Na MS chcela medaily, s tým tam išla a ja som rada, že si priniesla dve."



Veronika Velez-Zuzulová, bývalá slovenská reprezentantka (zdroj: RTVS): "Veľká gratulácia pre Petru, v Cortine získala dve strieborné medaily. Takých športovkýň, akou je ona, na Slovensku veľa nemáme, preto si ju treba vážiť. V tejto sezóne ju ešte čaká veľa pekného, má pred sebou veľa cieľov. Klobúk dolu pred výkonom Liensbergerovej. Prvýkrát išla z pozície vedúcej pretekárky po 1. kole a zvládla to bravúrne."



Šárka Strachová, majsterka sveta v slalome 2007, bronzová medailistka zo ZOH 2010 (zdroj: ČT sport): "Vlhová aj Liensbergerová mali štart druhého kola veľmi podobný, dievčatá sa ťahali približne do polovice trate. Katharina si udržala tempo až do cieľa a predviedla jazdu skutočnej šampiónky. Neviem, či Petre dochádzali sily, ale v spodnej pasáži to z jej strany nebola taká jazda ako vo vrchnej alebo prostrednej časti."

Výsledky slalomu žien na MS v Cortine d'Ampezzo:



1. Katharina Liensbergerová (Rak.) 1:39,50 min,

2. Petra VLHOVÁ (SR) +1,00 s,

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,98,

4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +2,34,

5. Andreja Slokarová (Slov.) +2,67,

6. Chiara Mairová (Rak.) +2,75,

7. Kristin Lysdahlová (Nór.) +2,94,

8. Camille Rastová (Švaj.) +3,09,

9. Ana Buciková (Slov.) +3,39,

10. Asa Andová (Jap.) +3,42, ...

32. Petra HROMCOVÁ (SR) +14,88