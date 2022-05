MS 2022: Fínsko - Slovensko 4:2. Slováci na MS končia

Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase MS s Fínskom 2:4. V Tampere viedli 2:0, domáci favorit však zápas otočil a postúpil medzi štvorku najlepších. Pre Slovákov sa turnaj skončil v rovnakej fáze ako vlani.

Slováci mali ideálny štart do zápasu, keď gólmi Adama Sýkoru a Pavla Regendu viedli v 16. minúte 2:0. Marko Anttila však gólmi v závere prvej a na začiatku druhej tretiny vyrovnal na 2:2. Rozhodujúci gól strelil v 45. minúte Sakari Manninen. Štvrtý gól Fínov pridal v poslednej sekunde počas hry Slovákov bez brankára Saku Mäenalanen. Slováci neukončili už vyše 18 rokov trvajúcu sériu bez víťazstva nad Fínskom na vrcholných podujatiach.

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a slovenský obranca Martin Fehérváry diskutujú vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere vo štvrtok 26. mája 2022.

Fíni sa v semifinále stretnú s USA, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Česko.

MS 2022

štvrťfinále (Tampere):





Fínsko - Slovensko 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)



Góly: 19. Anttila (Friman, Pokka), 24. Anttila, 45. Manninen (Sallinen, Lehtonen), 60. Mäenalanen (Anttila, Björninen) - 9. Sýkora (Lunter), 16. Regenda (Takáč, Ivan). Rozhodovali: Lawrence (Kan.), MacFarlane - Davis (USA), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 11.341 divákov.



Fínsko: Olkinuora - Hietanen, Lehtonen, Seppalä, Heiskanen, Pokka, Friman, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, Manninen, Granlund - Sallinen, Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč -

Slováci začali proti favoritovi nebojácne, korčuliarsky sa mu vyrovnali a herne mali navrch. V 6. minúte si po Granlundovom faule prvýkrát zahrali presilovku, Fíni v nej však súperovi nedovolili gólovú príležitosť a viackrát dostali hru z vlastného písma. V 9. minúte išli Slováci do vedenia. V protiútoku štvrtej formácie vystrelil Lunter z pravého krídla a puk jemne tečoval nielen fínsky obranca, ale najmä Sýkora, ktorý prekonal Olkinuoru. Fíni sa do prvej vážnejšej šance dostali až v 12. minúte zásluhou Hartikainena, ale brankár Húska zmaril jeho strelu v skrumáži. Úspešný nebol ani Mäenalanen z ľavého krídla a v 16. minúte viedli Slováci 2:0. Takáč vystrelil spoza hráča, Regenda išiel za dorážkou, ktorou prekonal Olkinuoru. Slováci však dvojgólový náskok do druhej tretiny neudržali, keďže Frimanovu strelu stečoval do bránky Anttila.

Na snímke vpravo slovenský brankár Adam Húska , vľavo obranca Mário Grman a uprostred fínsky hokejista Jere Sallinen vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere vo štvrtok 26. mája 2022.

Ten istý hráč sa v 24. minúte postaral o vyrovnanie. Fíni napádali Nemca v rozohrávke, ten poslal puk priamo na Anttilu, ktorý pohotovo prestrelil Húsku - 2:2. Nasledovalo viacero ofenzívnych akcií na oboch stranách, avšak defenzívy pracovali pozorne a pomerne dlho nedovolili významnú gólovú príležitosť. Oba tímy si dlho dávali pozor na fauly a hernú disciplínu. V 34. minúte bol vylúčený Fehérváry, Slováci však oslabenie zvládli. Gólom sa neskončila ani presilovka slovenského tímu po faule Heiskanena na Regendu. Druhú tretinu ukončila šanca Lammikka, ktorý zblízka nedostal puk za Húsku.

Na snímke uprostred slovenský brankár Adam Húska a vľavo fínsky hokejista Niklas Friman vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere vo štvrtok 26. mája 2022.

Vyrovnaný hokej priniesol aj úvod tretej časti. V 45. minúte strelili Fíni dôležitý tretí gól, keď slovenskí hráči prehrali viacero osobných súbojov a Manninen zblízka prekonal Húsku. Blízko k vyrovnaniu bol v 49. minúte Slafkovský, ktorý strelou spoza hráča trafil pravú žŕdku. Slováci sa v snahe o vyrovnanie tlačili pred Olkinuoru, ale fínska defenzíva ich držala mimo výhodných streleckých pozícií. Domáci navyše hrozili protiútokmi a nedovolili Slovákom vytvoriť si tlak v závere zápasu. Počas hry slovenského tímu so šiestimi korčuliarmi Mäenalanen gólom do prázdnej bránky v poslednej sekunde uzavrel skóre.

Na snímke slovenský brankár Adam Húska (uprostred) dostáva gól po teči Fína Marka Anttilu (vpravo) vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere vo štvrtok 26. mája 2022.

hlasy po zápase (zdroj: RTVS a TASR):



Pavol Regenda, útočník a strelec druhého gólu SR: "Ukázali sme, že vieme hrať hokej. Ale urobili sme pár chýba a na to Fíni čakali. Vedia z toho dať z gól a opäť to ukázali. Potrestali nás, ale my sme sa ich nezľakli. Získali sme si rešpekt, hrali sme vyrovnanú partiu."

Adam Sýkora, útočník a strelec prvého gólu SR: "Fíni boli hrateľní, škoda toho konca. Ale myslím si, že sme zanechali dobrý dojem. Ja som sa chcel pred turnajom chytiť šance, myslím si, že sa mi to podarilo. Ale stále na sebe musím pracovať. Som rád, že som bol v tomto tíme, užil som si to. Pri góle som videl, že ide puk na bránku, snažil som sa to tečovať."

Tomáš Tatar, útočník a kapitán SR: "Ja som hrdý na tento tím, jeho bojovnosť bola fantastická. Takéto zápasy rozhodujú skúsenosti. Na Fínoch je vidieť, že aj keď prehrávajú, tak stále hrajú to isté. Svojimi skúsenosťami si to skrátka nepustili. Dokážu na súpera vytvoriť tlak a rozhodnúť. Ja chcem vyzdvihnúť každého jedného z našich hráčov za obetavosť. Neboli sme ďaleko od toho, aby sme urobili niečo výnimočné. Verím, že si to slovenský fanúšik užil."

Peter Čerešňák, obranca SR: "Bol to vyrovnaný zápas so smutným koncom pre nás. Nemyslím si, že sme boli horší. Išli sme do vedenia, žiaľ, oni to otočili. Potom sme sa snažili niečo vytvoriť, no nepadlo nám to tam. Chceli sme ísť ďalej. Myslím si, že sme hrali dobre, no škoda výsledku. Každým zápasom sme sa zlepšovali. Nie každý duel nám vyšiel, ale ku koncu základnej časti a aj dnes sme hrali dobre. Bola tu mladá partia a čím sme boli dlhšie spolu, tým viac sme si rozumeli aj na ľade."

Juraj Slafkovský, útočník SR: "Je to veľmi kvalitný súper. Myslím si, že to bola vyrovnaná partia. Fíni dobre korčuľovali, dali viac gólov. Taký je hokej. Vyleteli sme na nich, to sme chceli, ale dalo sa čakať, že Fíni nám to len tak nenechajú. Čakali nás na červenej čiare, zle sa na to díva, ale je to účinné. Zatiaľ nikto nevymyslel nič lepšie. Ja som si so spoluhráčmi z útoku Tatarom a Krištofom užíval každú minútu. Som rád, že som mal v 18 rokoch takúto príležitosť."