Včera Archív správ Nastavenia
28. apríla 2026
MS do 18 rokov: Slováci prvýkrát vyhrali skupinu. Ideme od nuly, vraví tréner Dendis
Slováci vyhrali skupinu prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie.
Potešiť sa do polnoci z historického úspechu a dobre sa pripraviť na novú súťaž. Tak zneli slová slovenského hokejového trénera Martina Dendisa, ktorého výber ovládol na domácich MS do 18 rokov dianie v trenčianskej A-skupine. Slováci si v pondelok triumfom proti Lotyšsku (5:2) zabezpečili najlepšiu východiskovú pozíciu a v boji o štvrté semifinále za sebou ich čakajú rovesníci z Dánska.
Slováci vyhrali skupinu prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Rozhodujúcou hernou činnosťou duelu proti Lotyšsku boli presilové hry, v ktorých strelili až štyri góly. V hre 5 na 5 bolo Lotyšsko zdatným protivníkom. „Veľmi ťažký zápas, Lotyši majú svoju kvalitu. Sú veľkí, fyzickí, veľmi dobre systémovo organizovaní. Nebol to jednoduchý duel, chalani k tomu pristúpili veľmi dobre mentálne. Boli tam úseky, kedy sa nám nedarilo a nehrali sme podľa našich predstáv. Tam sa ukázal charakter tímu a za stavu 2:1 sme ubránili presilovky súpera, výborne zachytal brankár. Potom do toho vstúpila naša presilová hra,“ uviedol Dendis.
Tridsaťštyriročný kormidelník už pred turnajom avizoval, že jeho tím je odpisovaný, no slovenskí mladíci chcú stavať na partii, charaktere a motivácii pred domácim publikom. Slováci k týmto dôležitým atribútom pridali aj kvalitu a fanúšikov na Zimnom štadióne Pavla Demitru potešili troma víťazstvami. Na úvod šokovali topfavorita Kanadu, ktorú zdolali premiérovo na MS18. Tribúny si naklonili na svoju stranu aj jasným triumfom nad Nórskom (6:1) a herne nesklamali ani proti favorizovanému Fínsku. Už proti „Suomi“ ich delilo od zaistenia si 1. miesta v „áčku“ iba necelých päť minút, napokon súperovi podľahli 4:5 po predĺžení. „Kľúčom k úspechu sú dobrí hráči, ktorí robia veci tak, ako majú. Majú nacvičené veci, chémiu medzi sebou, čo sa ukázalo v presilových hrách,“ vyzdvihol Dendis kľúčový faktor. Jeho tím na turnaji trestá vylúčenia súperov s najvyššou efektivitou spomedzi 12 účastníkov. Na gól premenili šesť z 12 početných výhod.
Devízou pre slovenských mladíkov je aj vyhnutie sa zámorským výberom v prípadnom semifinále. Slováci sa na základe tabuľkového postavenia nemôžu medzi kvartetom najlepších stretnúť ani s Kanadou, ani s USA. Tak ďaleko sa však slovenský kouč nepozerá a má stanovenú jasnú filozofiu. „Pre nás je dôležitý najbližší zápas. Sústredíme sa na seba, pretože keď urobíme tie veci, ktoré máme, tak si dáme dobrú šancu vyhrať zápas. Je to o našej ceste, o našom tíme a nikom inom. Je dôležité, aby sme dobre zregenerovali a začali od nuly. Začína sa nová súťaž, my sa môžeme do polnoci potešiť a po nej začíname od nuly, hladní, ale s pokorou,“ doplnil Dendis, ktorého zverenci nastúpia v stredu v Trenčíne od 18.00 h proti štvrtému tímu B-skupiny - Dánsku.
Prečítajte si tiež
Prešov otvoril multišportovú zónu so skateparkom za vyše 575-tisíc eur, areál ponúka aj legálnu stenu pre graffiti – FOTO
NHL: Pittsburgh sa opäť udržal v sérii s Philadelphiou, rozhodol Letang