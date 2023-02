Spravodajské služby: Rusi zhromažďujú lietadlá pri hranici s Ukrajinou

Rusko zhromažďuje stíhačky a vrtuľníky v blízkosti hraníc s Ukrajinou, uviedli v utorok predstavitelia západných tajných služieb.





Správa o vývoji situácie vyvolala podozrenia, že sily ruského prezidenta Vladimira Putina sa snažia zmeniť svoju problematickú pozemnú inváziu na "vzdušný boj".Zatiaľ čo americký minister obrany Lloyd Austin trvá na tom, že USA nevidia bezprostredné známky "masívneho leteckého útoku", na utorkovom stretnutí so spojencami z NATO minister zdôraznil hrozbu zvyšných podstatných leteckých síl Ruska.Denník Financial Times uvádza, že spravodajské informácie zdieľané medzi členskými štátmi NATO odhalili hromadenie lietadiel v blízkosti rusko-ukrajinských hraníc, čo podnietilo požiadavky na urýchlené dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície do Kyjeva.Zmienený britský denník cituje nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy, ktorý o Austinovom utorkovom brífingu povedal: "Veľmi jasne deklaroval, že máme krátky čas na to, aby sme pomohli Ukrajincom pripraviť sa na ofenzívu, a že tí majú celkom konkrétne potreby.""Ruské pozemné sily sú dosť vyčerpané - to najlepšie naznačuje, že Moskva svoju taktiku zmení na vzdušný boj. Ak chcú Ukrajinci prežiť, musia mať čo najviac prostriedkov protivzdušnej obrany a čo najviac munície," dodal predstaviteľ.