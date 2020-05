Nadácia monackej princeznej Charlene má nového ambasádora, deťom bude pomáhať Peter Sagan

Ďalšie aktivity Petra Sagana

Veľká česť a privilégium

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2020 - Nadácia princeznej Charlene z Monaka má nového ambasádora. Jej športové hodnoty bude zdieľať Slovák Peter Sagan, podľa nadácie jeden z najtalentovanejších jazdcov svojej generácie a zároveň jediný cyklista, ktorý získal tri tituly svetového šampióna v neprerušenej sérii a má aj rekordných sedem zelených dresov z Tour de France.Monacká princezná Charlene je rodáčka z afrického Zimbabwe a k športu má tiež veľmi blízko. V roku 2000 pod menom Charlene Wittstocková reprezentovala Juhoafrickú republiku na olympijských hrách v Sydney v plávaní.Portál Hello Monaco pripomína aj ďalšie Saganove aktivity, ktoré úzko súvisia s cyklistikou. V roku 2017 sa stal členom združenia C40, ktoré bojuje proti globálnemu otepľovaniu v najväčších mestách sveta. Dokonca sa stal "Veľvyslancom dobrej vôle C40 pre cyklistické mestá" a propaguje používanie bicyklov ako ekologickej formy dopravy v mestách.Sagan má aj svoj klub v rodnej Žiline s názvom "Cyklistická akadémia Petra Sagana" a je propagátorom slovenského seriálu pretekov pre mládež "Detská tour Petra Sagana.""Je pre mňa veľká česť a privilégium byť ambasádorom Nadácie princeznej Charlene a prispievať k jej dôležitému poslaniu. Od svojho založenia v roku 2012 pomáhala zachraňovať životy pred utopením tým, že učila znevýhodnené deti z celého sveta plávať. Prostredníctvom športu im núkala nádej do života. Ako profesionálny športovec si myslím, že je mojou povinnosťou poskytovať aktívnu podporu všetkým takýmto iniciatívam, kdekoľvek a kedykoľvek to bude možné," uvádza sa vo vyhlásení Petra Sagana.